Arpac, monitoraggio ad Acerra dopo incendio.

Arpac è intervenuta tempestivamente per valutare gli effetti ambientali dell’incendio che stanotte ha colpito l’impianto “Eurometal” di gestione e recupero di rifiuti, nella zona Asi di Acerra (Napoli). Tecnici del dipartimento provinciale di Napoli sono intervenuti di concerto con Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco a seguito della segnalazione di un incendio sviluppatosi in nottata sui piazzali di pertinenza dell’impianto.

Attualmente sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco. Appena tecnicamente disponibili, saranno resi noti i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria, condotto dalle centraline della rete fissa di monitoraggio presente sul territorio interessato: in particolare l’Agenzia dispone di due centraline ad Acerra, una a Pomigliano d’Arco, una a San Felice a Cancello. Successivamente Arpac avvierà attività di campionamento e monitoraggio per valutare l’eventuale ricaduta di inquinanti sui terreni vicini all’impianto colpito dall’incendio.