Capire il cambiamento climatico, tutto pronto per la mostra-evento al MANN.

Mancano due giorni all’inaugurazione dell’experience exhibition “Capire il cambiamento climatico”, in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 10 ottobre (conferenza stampa: giovedì prossimo, ore 11.30) al 31 maggio 2020.

​

Prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic Society, la mostra, realizzata con la curatela scientifica di Luca Mercalli (Presidente della Società Meteorologica Italiana) mostrerà cause ed effetti del riscaldamento globale.

Centinaia di immagini, tra scatti di grandi maestri della fotografia e filmati del National Geographic, saranno il prezioso contributo utilizzato per creare ambienti immersivi, arricchiti da esperienze olfattive e sensoriali: nel percorso di visita, allestito nella sale 90-93 del MANN in prossimità del celebre Salone della Meridiana, il visitatore sarà spinto a farsi parte attiva in un’esperienza che, dall’emozione, porterà alla consapevolezza, invitando all’azione.