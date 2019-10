Green Days, penultimo appuntamento stagionale sabato 26

Ritornano sabato 26 ottobre nel cuore del Vomero a Napoli i Green Days – gli appuntamenti con l’ecologia ed il risparmio energetico nelle strade dello shopping con infopoint e stand di aziende che presenteranno servizi e prodotti innovativi dei settori della Mobilità Sostenibile, Efficienza Energetica, ed Energia Rinnovabile.

Un’offerta particolarmente ricca per questa quarta tappa con una vasta esposizione di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione, per l’energia e la mobilità sostenibile. Occhi puntati dunque sulle nuove proposte per la casa che riguardano: la climatizzazione con pompe di calore, caldaie a gas a condensazione che consentono il recupero del calore latente e di conseguenza maggiore efficienza energetica rispetto ad una caldaia tradizionale.

Cresce l’attenzione per una mobilità sempre più sostenibile con l’esposizione di auto e moto sempre più al passo con i tempi. Auto ibride dal design accattivante che permettono di attraversare oltre il 50% dei percorsi in città, il tutto in modalità elettrica senza mai ricaricare. E ancora, scooter completamente elettrici che rispettano l’ambiente aiutando il portafogli, che possono circolare sempre, e che consentono un risparmio di oltre il 50% sulla polizza RCA.

I visitatori potranno usufruire inoltre di tante promozioni: sconto del 20% per chi prenota una manutenzione oppure una certificazione energetica della caldaia a gas; Ecoincentivi fino a €2.500 in caso di rottamazione, grazie all’Ecobonus. Quale occasione migliore quindi per informarsi sugli incentivi per l’acquisto di una nuova auto e per la rottamazione.

L’ evento è organizzato da ANEA (Agenzia Napoletana per l’Energia e l’Ambiente) in collaborazione con il Comune di Napoli nell’ambito delle iniziative di EnergyMed, laMostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica.

Sponsor: HPN

Mediapartner: TeleclubItalia

Le aziende partecipanti: Boemio Bike Lab, Center Napoli, Assiatenza Tecnica Centomani, Centro Per L’udito, Goss , Hpn, IClima, Idea Energia, Inauto, Marketing And Store Srl, Mototecnica Isaia, Sca, Sky Service.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.anea.eu oppure segui la pagina Facebook AneaNapoli.