Mare, sit-in WWF in Piazza Municipio.

Sit-in di protesta a Napoli degli attivisti del WWF che, in occasione del COP21 in svolgimento in città con delegati e ministri dell’Ambiente del bacino mediterraneo, hanno esposto in piazza Municipio uno striscione con la scritta “Protect nature and people”.

La manifestazione e’ stata organizzata tra le statue dei lupi dell’installazione ‘Wolves Coming’ dell’artista Liu Ruowang.

” Nel giorno in cui i Ministri dei Paesi del Mediterraneo discuteranno a Napoli del futuro del nostro mare – si legge in una nota del WWF – lanciamo un messaggio per la difesa del Mare Nostrum ai delegati della COP21 della Convenzione di Barcellona” “Il sit-in – ha spiegato uno degli attivisti presente in piazza – ha lo scopo di sottolineare l’urgenza di un Mediterraneo sostenibile richiamando gli obiettivi globali di tutela della biodiversità e per un’economia ‘Blu’. La richiesta è per un impegno più stringente su tutte le emergenze: inquinamento, plastica, clima, sovrasfruttamento delle risorse ittiche, trivellazioni”. (ANSA)

