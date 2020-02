Smurfit Kappa e Caffé Borbone: insieme per un packaging sempre più sostenibile.

L’azienda leader negli imballi a base carta è stata scelta dal produttore napoletano per realizzare le nuove confezioni di capsule e cialde. Obiettivo: creare un progetto totalmente ecocompatibile, dalla grafica accattivante, per tutte le famiglie di prodotto porzionato.

Smurfit Kappa Italia è il fornitore selezionato da Caffè Borbone – azienda napoletana tra le prime per importanza sul mercato nazionale del caffè e leader per il caffè porzionato – per il nuovo packaging delle capsule e cialde. Una scelta nata non solo sulla base della competenza della multinazionale nel settore degli imballaggi, ma soprattutto sulla condivisione degli stessi obiettivi: una visione green del business con soluzioni sempre più ecocompatibili.

La sfida lanciata da Caffè Borbone non è facile. L’obiettivo è creare un packaging per le varie famiglie di capsule e cialde che rispettino l’ambiente senza rinunciare alla praticità e all’eleganza del prodotto finito, punti cardine della strategia aziendale.

Il team di designer Smurfit Kappa ha supportato il cliente nella progettazione di una soluzione realizzata dallo stabilimento di Massa Lombarda che ha risposto pienamente alle sue specifiche esigenze. Il materiale utilizzato è cartone FSC (Forest Stewardship Council) organismo che garantisce che il prodotto sia realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i dogmi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia. Quindi un monomateriale facilmente riciclabile, che sostituisce completamente la confezione precedente in cartone accoppiato con polietilene alluminato,

senza rinunciare all’efficacia e alla praticità.

Il team ha lavorato anche sulla grafica: il nuovo packaging presenta un’immagine coordinata attribuendo un diverso colore a ogni famiglia di capsule e cialde accomunate da un’identità fortemente riconoscibile dal consumatore finale. Un risultato ottenuto grazie all’uso di una stampa off set che utilizza inchiostri ad acqua e a una particolare finizione “drip off” che permette di ottenere un effetto ibrido combinando sullo stesso foglio di carta aree lucide e opache per un effetto quasi 3D che impreziosisce notevolmente il packaging.

Il nuovo packaging contribuisce a rafforzare l’identità green di Caffè Borbone che dopo la creazione della cialda compostabile, prosegue la sua strategia con il packaging esterno in nome di un obiettivo condiviso da Smurfit Kappa: rispettare l’ambiente senza rinunciare alla qualità del prodotto.

“Siamo molto orgogliosi di aver collaborato con un brand come Caffè Borbone, un nome di spicco in Italia e leader nel settore del caffè in capsule e cialde – commenta Gianluca Castellini, CEO Smurfit Kappa Italia – una realtà che condivide la nostra stessa vision di azienda responsabile. Una filosofia che abbiamo sintetizzato in tre parole: People, Profit, Planet”.

“Un traguardo molto importante – ha detto Massimo Renda presidente esecutivo di Caffè Borbone – perché garantisce ai consumatori un prodotto di altissima qualità e che allo stesso tempo rispetta l’ambiente. Noi imprenditori, infatti, abbiamo il dovere morale di trovare soluzioni sempre più innovative che vadano in questa direzione”.