Volontari in azione contro i roghi a Terzigno, 3 Mesi di prevenzione e repressione degli incendi nel territorio di competenza.

Gli Operatori del N.O.V.A. Vigilanza Ambientale con il supporto del Comune di Terzigno e del Comando di Polizia Locale ha svolto interventi su oltre 17 incendi di sterpaglie e rifiuti, tutti spenti e bonificati.

Inoltre sono stati segnalati agli organi preposti molteplici micro incendi di fogliame, l’azione di prevenzione è stata intensificata e si sono raggiunti dei risultati eccellenti in mesi critici per l’emergenza incendi, raggiunto anche grazie al sostegno delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.

In molti casi, la semplice presenza umana ha costituito un deterrente, la vigilanza ambientale si è rivelata dunque molto utile per la salvaguardia dell’ambiente, per questo la speranza del N.O.V.A. è che il proprio operato venga ulteriormente supportato dalle istituzioni.

Interventi anche nel cuore della città, dove le cattive pratiche dei proprietari terrieri sono dure a morire e occorre agire per sensibilizzare: a dispetto delle ordinanze sindacali, infatti, sono ancora troppi quelli che accendono “fuochi di pulizia”, pericolosi per la salute umana e per le conseguenze che potrebbero avere nello svilup di incendi più vasti.