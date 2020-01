Assemblea pubblica FNP Cisl: invito per dialogare e confrontarsi.

Dietro un pc è facile esprimere il proprio parere, soprattutto con vivacità se discordante. Ma altra cosa è dialogare vis a vis per rafforzare il senso del dialogo, confrontarsi ed esprimere la propria opinione.

E’ per questo motivo che dopo un anno di presenza sui social network, comunicando costantemente via Facebook attraverso commenti pubblici e messaggi privati, ho deciso di cogliere l’occasione per lanciare un’assemblea pubblica aperta a tutti.

Da sempre ho rivolto l’invito agli interlocutori, sia in caso di critiche e suggerimenti, che di richieste di aiuto e commenti positivi, di incontrarci per confrontarci.

Qualche volta è accaduto, ma adesso più che mai, complice il periodo storico che stiamo vivendo, è necessario e indispensabile.

Vi prego di farmi conoscere il vostro pensiero, per poter avviare incontri personali in preparazione di un’assemblea pubblica, aperta anche ai referenti dei mass media.