Assicurazione RC Auto: il Sud dell’Italia rimane ancora il più caro

Per circolare su strada con il proprio veicolo è obbligatoria l’assicurazione per responsabilità civile, che va a coprire i sinistri effettuati durante il normale utilizzo del mezzo.

Il costo del premio assicurativo non è indifferente, rappresenta una delle voci principali di uscita del bilancio familiare e varia al netto di diversi fattori come l’età del guidatore, la tipologia di veicolo, la condotta di guida dell’assicurato, nonché la regione di appartenenza.

In teoria, il costo dell’assicurazione dovrebbe essere omogeneo in ogni zona d’Italia, ma da sempre non è così. Ci sono zone come il Trentino Alto Adige in cui si paga il premio più basso, mentre in altre regioni i costi sono sensibilmente più alti.

I premi più salati sono registrati in Campania, più precisamente nella provincia di Napoli, dove il premio medio annuale è pari a 530 euro, rispetto ai 415 della media nazionale.

Queste differenze sono dovute al diverso grado di incidenza di furti ed episodi legati a truffe e condotte di utilizzo del veicolo fraudolente.

Dove queste incidenze sono maggiori, le compagnie tendono ad applicare un premio più alto al fine di tutelarsi contro questi episodi che rappresentano un potenziale danno economico per le finanze aziendali.

Oltre a ciò, il costo superiore è dovuto anche alla maggiore percentuale di veicoli che circolano sprovvisti di copertura assicurativa, si parla di un 15% in più rispetto alla media delle altre zone d’Italia.

Per combattere il fenomeno del caro prezzi, chi abita in queste zone “penalizzate” deve fare un confronto sulle opportunità disponibili, richiedendo, anche online, un preventivo assicurazione auto per verificare prezzi e condizioni messe in campo dalle varie compagnie. Il consiglio è quello di orientarsi su quelle dirette come Genertel, che sa offrire polizze vantaggiose ed economiche, a misura di guidatore.

Interessante notare come l’assicurazione abbia costi maggiori anche nelle regioni più grandi d’Italia.

Questo perché il numero di sinistri che è registrato in una regione come la Valle d’Aosta è di molto inferiore rispetto a quelli di Campania o Lazio, dove la popolazione è nettamente superiore in termini numerici.

Infine, va considerata anche l’efficienza dei mezzi di trasporto, che nelle regioni settentrionali consente ai lavoratori di spostarsi comodamente verso il luogo di lavoro lasciando in garage il veicolo.

Questo non sempre accade nel sud dell’Italia, dove i mezzi pubblici sono purtroppo meno efficienti, e portano un numero maggiore di lavoratori e di persone ad utilizzare maggiormente il proprio veicolo, generando un aumento del traffico quotidiano e potenziali possibilità di sviluppare più sinistri.