Auto, in Europa trionfa la Golf ma gli italiani preferiscono la Panda. L’indagine Automobile.it.

Fiat Panda in Italia è l’auto più ricercata sul web del 2019. E’ questo il risultato che emerge dai dati automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, che ha stilato una classifica delle auto più ricercate nell’anno appena trascorso con indicazione del prezzo medio modello per modello. Se la casa automobilistica nostrana conquista il primo posto del podio nel Bel Paese con una delle sue auto storiche, nel nord Europa è la Golf a far da padrona mentre in Canada spopolano i pick-up.

L’indagine si sui dati raccolti dai siti di annunci del gruppo eBay Classifieds Group e si basa sul numero di pagine viste relative ad annunci di auto usate di un determinato modello in 5 paesi: Italia, Canada, Danimarca, Germania e Inghilterra tra gennaio e novembre 2019.

I Risultati in Canada, Danimarca, Germania e Inghilterra

La VW Golf è di gran lunga il modello di auto usata più ricercato dagli automobilisti europei. In particolare la Germania presenta una predilezione per le auto tedesche tanto che nei primi posti delle ricerche risultano appunto la VW Golf, l’Audi A6, l’Audi A4 e l’Audi A3. Da notare che rispetto all’Italia, dove la FIAT Panda, auto più ricercata si attesta su un costo medio di 11.933 euro, la VW Golf arriva a 17.611 euro. Nel Regno Unito la stessa auto risulta tra le più ricercate ma con un costo medio di 4.644 euro. Sul Podio inglese seguono a ruota la BMW 3 Series e la Opel Corsa, tutte con un prezzo medio molto più basso rispetto a quello delle altre automobili ai primi posti delle classifiche europee, rispettivamente 4.644 euro, 4.694 euro e 2.617 euro. In Danimarca si mantiene il primato della VW Golf con VW Passat e Audi A6 a seguito. E’ la Honda invece, con lo sportivo modello Civic che spopola in Canada dove tra le auto più ricercate si trovano anche la Ford F150 e la BMW 3series. Il resto della classifica canadese è però caratterizzata dai pick-up. Rispetto alla ricerca condotta su specifici brand automobilistici il Canada premia l’americana Ford, l’Italia sposa la FIAT e il Regno Unito premia l’Opel mentre restano fedeli alla VW Germania e Danimarca.

Cosa succede in Italia?

L’Osservatorio mensile Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Doxa, ha messo in luce la propensione degli italiani che nell’acquisto della propria automobile hanno un occhio di riguardo per l’usato. Ma quali sono i modelli più ricercati in Italia e quali versioni dello stesso modello conviene acquistare?

Nel presentare la top 5 delle auto più ricercate del 2019 gli esperti di automobile.it hanno stilato anche una serie di suggerimenti per scegliere il modello migliore per chi sta attualmente cercano un’automobile usata da acquistare con i relativi prezzi medi.

Fiat Panda – prezzo medio 11.933 euro

La Fiat Panda è a tutti gli effetti l’utilitaria italiana per eccellenza. Nata nell’ormai lontano 1980, sul mercato dell’usato se ne trovano un po’ di tutti i tipi ma quella su cui puntare se si cerca una vettura di seconda mano valida ancora oggi nell’utilizzo quotidiano, è la seconda serie. Prodotta fra il 2003 e il 2012, la seconda generazione della Panda ha stravolto i canoni stilistici del modello, divenendo più comoda e spaziosa. In dieci anni di carriera è stata declinata in molte versioni. Oltre a quella “standard” erano disponibili anche quella 4×4, per chi aveva bisogno di muoversi su tutti i terreni e 100hp per gli animi più sportivi. Oggi la versioni migliore su cui puntare è quella alimentata dal propulsore benzina di 1.2 litri, magari in allestimento Emotion, il più ricco disponibile. Ideale per muoversi in città senza preoccuparsi di dover fare troppo spesso visita al distributore.

Volkswagen Golf – 26.389 euro

Con alle spalle una storia lunga quasi cinquant’anni, la Volkswagen Golf si è guadagnata di diritto un posto tra le compatte più longeve nella storia dell’automobilismo. Ancora oggi, la tedesca è tra le più vendute nel suo segmento e questo fa sì che il mercato dell’usato pulluli di offerte interessanti. Prodotta in variante due volumi o station wagon, la Golf è disponibile benzina, Diesel, ibrida e anche a metano, a trazione anteriore o integrale e con potenze fino a 300 CV. Visto l’imminente debutto dell’ottava generazione, la migliore su cui puntare in questo momento è la settima serie prodotta tra il 2012 e il 2019. Tra i benzina il 1.4 TSI da 122 CV è brillante e non particolarmente assetato, ma se si può contare su un budget più alto si può puntare su qualche esemplare più recente, con il nuovo 1.5 TSI da 130 CV già omologato Euro 6. Discorso analogo per i Diesel: se si scelgono esemplari dal 2015 in avanti, si rientra già nella normativa Euro 6. Se si vuole contenere i costi di esercizio, invece, allora la scelta migliore è il metano. Con un pieno si fanno senza fatica oltre 300 km.

Volkswagen Tiguan – 32.377 euro

Realizzata sulla medesima piattaforma della Golf, la Tiguan rappresenta l’alternativa ideale per chi cerca una vettura di dimensioni compatte, ma dalla buona abitabilità e con una notevole capacità di carico. La prima serie è stata presentata nel 2007 e sottoposta a un restyling nel 2011, ma quella su cui puntare è la seconda generazione, arrivata in commercio nel 2016 e attualmente ancora in commercio. Punto forte del modello è indubbiamente lo spazio che assicura non soltanto ai passeggeri, ma anche ai bagagli. Il vano di carico, infatti, ha una capacità di 615 litri e grazia alla forma regolare risulta particolarmente sfruttabile. Così come la Golf, anche la Tiguan è disponibile a trazione anteriore o integrale. Per quanto riguarda i motori, invece, la parte del leone nelle vendite l’hanno fatta le unità Diesel, in particolare il 2.0 TDI da 150 CV. Sul mercato dell’usato se ne trovano diversi esemplari a prezzi compresi tra 22.000 e 25.000 euro in base all’allestimento. Per chi necessita di ancora più spazio e della comodità dei sette posti, c’è la variante Allspace, ma in questo caso i prezzi salgono leggermente, con una media di circa 28.000 euro.

Dacia Duster – 17.533 euro

Quando è stata presentata nel 2010, la Dacia Duster ha rappresentato una sorta di “fenomeno sociale”, reinterpretando il concetto di SUV in chiave più “economica”. Con un prezzo di attacco di poco superiore ai 10.000 euro, le vendite sono fin da subito volate e nel corso degli anni il modello è stato aggiornato soprattutto dal punto di vista tecnico con l’aggiunta di nuove motorizzazioni per aumentare quanto più possibile le possibilità di scelta per i clienti. Nel 2018 è stata lanciata la seconda generazione, con la quale la Duster ha compiuto un notevole passo avanti non soltanto dal punto di vista stilistico, ma anche dei contenuti, portando al debutto materiali più ricercati e risolvendo le piccole criticità evidenziate dalla prima serie (come il posizionamento troppo basso dello schermo del navigatore, giusto per citarne una). Grazie alla sovralimentazione il piccolo 1.0 TCe a tre cilindri non risulta sottodimensionato sulla Duster. Spinge bene e non consuma troppo. Con il 1.6 SCe a GPL si risparmia alla pompa, ma occhio alle prestazioni, che rispetto al 1.0 turbo calano notevolmente. In ultimo i Diesel: il 1.5 dCi da 110 CV (poi aggiornato a 116 CV) consuma pochissimo ed è brillante, anche se un po’ rumoroso. I prezzi di un esemplare usato di seconda generazione si aggirano intorno ai 13.000 euro, indipendentemente dalla motorizzazione.

Mercedes Classe A – 32.034 euro

La Classe A è il modello con il quale, a partire dal 1997 Mercedes ha cominciato ad allargare la sua gamma verso il basso. È stata la prima vettura della Stella dotata di trazione anteriore e una delle prime auto compatte a montare l’ESP. Da allora sono passati molti anni e la Classe A si è evoluta, arrivando oggi alla sua quarta generazione, che ha portato al debutto soluzioni inedite soprattutto dal punto di vista dell’infotainment grazie al sistema MBUX. Ora, qual è la serie da scegliere se si cerca un modello usato? Escludendo le prime due generazioni in quanto troppo datate, ’ultimissima presentata nel 2018 ha prezzi ancora molto alti e a meno che non si cerchi un modello tecnologicamente all’ultimo grido, conviene puntare sulla terza generazione. In vendita tra il 2012 e il 2018, con un leggero restyling nel 2015, è disponibile con diverse motorizzazioni e potenze fino a 380 CV. La più equilibrata e in linea con l’anima premium del modello è la 200 CDI con 136 CV. Un motore “rotondo” e poco assetato se non si esagera sul gas. Per chi predilige i benzina, tralasciando la sportiva 45 AMG, la 250 da 211 CV risulta più abbordabile, pur mantenendo un certo piglio sportivo. I prezzi nel caso del Diesel si aggirano intorno ai 15.000 euro, mentre per il benzina si sale a una media di 24.000 euro.

La Classifica completa:

Rank Make Model 1 FIAT Panda 2 VOLKSWAGEN Golf 3 VOLKSWAGEN Tiguan 4 DACIA Duster 5 MERCEDES Classe A 6 AUDI Q3 7 DACIA Sandero 8 VOLKSWAGEN T-Roc 9 VOLVO XC40 10 VOLKSWAGEN Polo 11 JEEP Renegade 12 RENAULT Clio 13 KIA Sportage 14 FORD Ranger 15 LAND ROVER Range Rover Evoque 16 SUZUKI Jimny 17 FIAT 500X 18 MERCEDES Classe GLC 19 HYUNDAI Tucson 20 MITSUBISHI L200 21 HYUNDAI Kona 22 ALFA ROMEO Stelvio 23 SUZUKI Vitara 24 KIA Stonic 25 RENAULT Captur 26 ALFA ROMEO Giulia 27 MERCEDES Classe B 28 FORD EcoSport 29 SUZUKI Ignis 30 LADA Niva 31 HYUNDAI i10 32 AIXAM City 33 ALFA ROMEO Giulietta 34 SUZUKI Swift 35 MERCEDES Classe CLA 36 TOYOTA Hilux 37 MITSUBISHI Space Star 38 JEEP Wrangler 39 MERCEDES Classe C 40 OPEL Corsa 41 VOLVO XC60 42 MITSUBISHI ASX 43 FIAT 500 44 ABARTH 500 45 AUDI A3 46 FORD Fiesta 47 FIAT Doblò 48 MERCEDES Vito 49 CITROEN C3 50 PORSCHE Macan

A proposito di automobile.it

automobile.it è un sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay. Semplificando il processo di ricerca e adottando un approccio amichevole, automobile.it aiuta gli utenti a trovare la loro prossima auto. Persone che hanno bisogno di un’auto e che vogliono semplicemente trovare l’auto giusta per le loro esigenze, senza perdersi in tecnicismi difficili da comprendere o in ricerche interminabili tra mille alternative inutili.

Lanciato ufficialmente nel 2010 come declinazione italiana del sito Mobile.de – il più grande marketplace tedesco di autoveicoli, nato nel 1996 e acquisito dal gruppo eBay nel 2004 – oggi automobile.it raccoglie più di 150.000 annunci di veicoli di oltre 2.500 concessionarie italiane e raggiunge ogni mese 2,9 milioni di utenti unici.

Diventare la destinazione online preferita per il mondo dell’automotive è la mission che automobile.it persegue creando ogni giorno nuove opportunità economiche nel settore. Da una parte, aiuta gli utenti a trovare la loro prossima auto, dall’altra è vicino al business delle concessionarie offrendo ai dealer diversi strumenti e servizi per aumentare la visibilità dei loro annunci e della loro concessionaria, e per supportarli nei processi digitali.