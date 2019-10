Autoimprenditorialità, Campania regione virtuosa.

Importante incontro di approfondimento dei risultati aggiornati delle misure di autoimprenditorialità accessibili in Regione Campania per tutti i target al centro per l’impiego di Maddaloni (CE), con la responsabile Teresa Cresci.

Ed è risultato che non sono solo i giovani a desiderare un’opportunità di lavoro, ma un reale supporto va oggi indirizzato anche verso chi ha perso il lavoro e vuole rimettersi nuovamente in gioco. Ed ecco dunque, direttamente da INVITALIA i complimenti alla regione Campania per essere la prima regione in assoluto su nuove piccole imprese, con l’attivazione di misure quali selfiemployement (Garanzia Giovani); Resto al sud; Farsi impresa: Ricomincio da me, intraprendo e lavoro. «La rete forte inoltre dei consulenti del lavoro campani – ha sottolineato l’Assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri – che in rete ai centri per l’impiego attuano e veicolano le nostre misure, è sicuramente un valore aggiunto». All’incontro hanno preso la parola testimonial presenti che hanno riconquistato a quattro mani il coraggio del loro futuro e, con le misure messe in campo dalla regione Campania, sono diventati imprenditori. Ed i numeri aggiornati sono davvero di tutto rispetto: 580 piccole imprese di giovani fino a 29 anni, 1.956 progetti approvati con Resto al Sud, ben 131 già avviate con Farsi impresa.

«Stiamo – ha concluso Palmeri – veramente rivoluzionando i servizi pubblici al lavoro e la Regione Campania è davvero avanti».