AZ Investigation premiata come miglior agenzia investigativa d’Italia.

“E’ un onore per me poter ricevere questo premio, sicuramente quando sono partito con il mio piccolo ufficio in via Santa Lucia a Napoli non immaginavo, oggi, di poter essere nel firmamento delle eccellenze. Dedico questo prestigioso riconoscimento alla mia famiglia per il supporto ed a tutti i miei dipendenti a cui cerco ogni giorno di trasmettere la passione per questo lavoro”. Queste le parole di Antonino Restino, Presidente di AZ Investigation, che ieri sera durante il Gala degli Investigation & Forensic Awards, organizzato da Stop Secret, nella splendida cornice dell’Hotel Melià di Milano, ha sbaragliato i suoi competitors, ricevendo il Premio di Eccellenza come agenzia investigativa per settore aziendale e posizionandosi sul gradino più alto in Italia con la sua AZ Investigation.

Eccellenza vuol dire “qualità di sommo pregio o gradimento, unicità, perfezione” e AZ Investigation lavora ogni giorno alacremente per raggiungere tale standard, risultando ad oggi la prima Agenzia Investigativa in Italia per fatturato e numero di dipendenti e collaboratori (più di 250). “Ho sempre pensato che sia fondamentale investire e farlo soprattutto sulle risorse umane” – sottolinea Antonino Restino.

Un riconoscimento importante quello aggiudicato all’azienda partenopea, che di fatto, con 5 sedi in Italia ed operazioni di intelligence sul territorio nazionale e all’estero, rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello per la categoria degli investigatori.

Nata nel 1974, la società investigativa, si è specializzata negli anni, fornendo oggi servizi di intelligence “high quality” e ricevendo, di fatto, numerosi riconoscimenti e primati.

Queste le motivazioni lette ieri durante la serata di gala: “Per la grande esperienza e professionalità che caratterizza ogni figura dell’azienda e per gli eccelsi risultati ottenuti in ambito nazionale. Azienda guidata da un imprenditore dotato di grande intuizione e capacità”.