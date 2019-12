Bail out Banca Popolare di Bari, Nappi: non si salva il Sud ma una banca del Sud.

“I 900 milioni previsti dal decreto approvato nella tarda serata di ieri non sono per il Sud ma per salvare una Banca del Sud”.

Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Al sud gli sportelli ci sono ma manca la possibilità per le imprese e i cittadini di accedere al credito perché il sistema è gestito con logiche che penalizzano la nostra economia. Risultato? I pochi soldi che ancora ci sono nel Mezzogiorno vengono stanziati per finanziare le imprese del nord. Questa è la triste verità che i nostri governanti cercano di celare tra retoriche di piani o di banche senza avere memoria di quanto già accaduto visto che, tutto quello che finora è stato portato avanti per lo sviluppo del sud -come la cassa del mezzogiorno- è finito male”.