Cdp, già investiti 400 milioni nelle imprese campane.

Sono già 30 le opportunità di finanziamento in fase di valutazione per le imprese campane dall’apertura, nel novembre scorso, della sede di Napoli di cassa Depositi e Prestiti; il Gruppo Cdp ha, infatti, intercettato sul territorio campano circa 30 opportunità da sviluppare nei prossimi mesi, con un importo complessivo di finanziamento per le imprese pari a 400 milioni.

La maggior parte delle aziende con cui sono stati avviati dei contatti, si fa sapere dalla Cdp, appartengono ai settori della componentistica, del fashion e dell’agroalimentare.

Questi i primi risultati del maggiore impegno di CDP sul territorio campano, si aggiunge, da quando è stata aperta la nuova sede di Napoli, illustrati alle imprese della zona da Nunzio Tartaglia, responsabile Divisione CDP Imprese, in occasione del primo incontro napoletano ‘Spazio Imprese’ organizzato in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli e aperto dal presidente Vito Grassi.

(ANSA).