Confapi Giovani, Di Santis nuovo presidente.

Eletto il nuovo consiglio del gruppo Giovani Confapi di Napoli: presidente è Massimo Di Santis, titolare della società Tione srl. Vice, invece, Antonio De Vivo (La Fiorella82 soc coop srl).

Completano l’organismo i consiglieri Pietro Ceparano (Vitis Aurunca), Dario Russillo (Studio Impresa srl), Eleonora Iannace (Consorzio Ganosis), Michele Caló (Mfc srl), Davide Scarano (Elevateur srl) e Antonio Natalizio (Poli Med centro specialistico).

«Il nuovo gruppo Giovani Confapi Napoli è formato da imprenditori preparati e pronti a scommettere sul futuro», ha commentato il neo presidente Di Santis. «L’obiettivo è creare una squadra che sappia portare entusiasmo e innovazione al sistema imprenditoriale delle nostre piccole e medie imprese», ha aggiunto.

«Fare impresa al Sud, e a Napoli in particolare, riserva numerose difficoltà ma è anche la dimostrazione che esistono generazioni di uomini e di donne che non si arrendono al fatalismo e che, lottando in prima persona, cercano di cambiare lo stato attuale delle cose», ha concluso il presidente Di Santis.