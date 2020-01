Graded, efficienza energetica napoletana per il Policlinico di Catanzaro.

Know how napoletano per l’efficienza energetica delle strutture sanitarie calabresi: l’ultimo numero del Bollettino d’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accende i riflettori sul caso dell’impianto di trigenerazione in funzione presso il Policlinico dell’Università Magna Graecia e l’Azienda Ospedaliera Mater Domini.

Si tratta di un sistema tecnologico all’avanguardia finalizzato all’autoproduzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera e realizzato con la formula del project financing dalla società di progetto MGE Servizi Energetici che si occupa anche della gestione dell’impianto H24 garantendo i fabbisogni energetici previsti. Capofila della società è la Graded Spa, azienda napoletana guidata dal presidente dell’Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, e attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici ed energetici integrati, sia per il settore pubblico che quello privato.