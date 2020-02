Grimaldi, Lillo e Adler, le imprese top al Sud.

Il Gruppo Grimaldi, leader nel settore del trasporto marittimo; la Lillo Spa, che fa capo al marchio della grande distribuzione MD; e la Adler Plastic di Paolo Scudieri compongono il podio della Top 300, la classifica delle imprese campane redatta da Pricewater house, network internazionale nel settore della consulenza.

L’ indagine è stata presentata stamattina nell’aula magna del Centro Congressi della Federico II di Napoli nel corso di un appuntamento promosso in collaborazione con il quotidiano Il Mattino.

L’ indagine ha passato al setaccio i bilanci di oltre 500 imprese con sede operativa in Campania mettendo in evidenza le performance economiche, finanziarie e patrimoniali delle prime 300 società per volume di fatturato e valore della produzione risultanti dai bilanci 2017 e 18.

Ne esce – è stato sottolineato dai curatori del report, Pier Luigi Vitelli e Federica Cordova di Pwc – un tessuto imprenditoriale campano in crescita nonostante le oggettive difficoltà legate al fare impresa nel Sud. (ANSA)