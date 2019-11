Inaugurata sede CDP all’ex Manifattura Tabacchi.

E’ lo sviluppo sostenibile dei territori al centro dell’attività di Cassa depositi e prestiti, che ha inaugurato oggi una nuova sede a Napoli alla presenza dell’ad Fabrizio Palermo.

Non più uffici di rappresentanza nella nuova sede partenopea, ma punti di riferimento operativi, con esperti in grado di dare risposte alle esigenze di imprese e Pubbliche amministrazioni, attraverso l’offerta dell’intera gamma dei prodotti di Cdp: finanziamenti, garanzie, venture capital, attività di consulenza finanziaria e tecnica.

In occasione della inaugurazione della sede a Napoli, Cdp e Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno sottoscritto un protocollo che prevede l’avvio di una collaborazione per valutare e definire iniziative che abbiano l’obiettivo di potenziare l’assistenza alle aziende italiane e fornire loro un supporto più completo, integrato e di sistema: “Vogliamo essere più vicini ai territori”, ha detto Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice.