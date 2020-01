Lotteria Italia, in questa edizione venduti 6,7 milioni di biglietti per un incasso vicino ai 34 milioni.

Nell’edizione 2019 della Lotteria Italia sono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti, un dato in calo del 4,3% rispetto ai 7 milioni dell’edizione precedente, come segnala l’agenzia Agimeg, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti -Il Ritorno”. ADM ricorda come l’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Lunedì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – il ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti, i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro. Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo, poco prima dell’inizio della trasmissione. Si ricorda, infine, che alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti. lp/AGIMEG

Correlati