Panoramica sulla RC auto, a Napoli l’assicurazione auto costa il doppio di Benevento

L’assicurazione auto è una delle voci che grava maggiormente sul bilancio familiare di ogni italiano, per quanto esistono differenze sostanziali tra le polizze assicurative sottoscritte al Nord e quelle sottoscritte al Sud.

Una fotografia piuttosto chiara della situazione la fornisce la relazione presentata recentemente alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati dall’Ania sul costo medio dell’RC auto in tutta la Penisola.

Le polizze assicurative al Sud sono nettamente più alte rispetto a quelle del Nord e la città metropolitana più penalizzata è Napoli, dove il costo medio di un’assicurazione si aggira sui 614 euro.

La situazione è decisamente più sostenibile al Nord, dove le polizze sono più economiche. Il costo più basso di una polizza RC auto si registra ad Aosta con un prezzo medio di 298 euro.

La differenza di prezzo va ricercata nella probabilità più alta che si verifichi un incidente nelle città del Sud, come descrive la relazione. Eppure, ci sono differenze piuttosto significative anche tra città della stessa Regione, dove evidentemente la percentuale di essere coinvolti in sinistri cambia drasticamente in base alla zona. Ad esempio nella città di Benevento, che dista circa 100 chilometri da Napoli, la polizza assicurativa costa in media 377 euro e quindi quasi la metà rispetto al capoluogo partenopeo.

Va detto che qualcosa sta cambiando, almeno secondo l’ultima relazione dell’Ania, la quale evidenzia una differenza netta ma in costante diminuzione tra i prezzi delle assicurazioni del Nord e quelle del Sud. Tra Napoli ed Aosta, i due estremi di questa speciale ricerca, la differenza dei premi assicurativi si è ridotta infatti del 47% rispetto al 2012.

Come evidenziato precedentemente, la forbice resta ancora piuttosto ampia ma i segnali di riduzione tra le parti sono incoraggianti.