Radio Marte trasmetterà solo canzoni di Pino Daniele sabato 4, anniversario della sua scomparsa.

Sabato 4 gennaio, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Pino Daniele, Radio Marte trasmetterà ininterrottamente tra le 06.00 e le 08.00 e dalle 14.00 alle 20.00, esclusivamente canzoni di Pino Daniele.

Si tratterà, oltre al ricordo stesso, di un interessantissimo viaggio attraverso l’intera carriera di Pino Daniele, che sarà certamente apprezzato dai suoi fan.

La maratona per Pino sarà accompagnata da tutte le voci del palinsesto marziano.

Radio Marte è presente in FM in cinque regioni oltre la Campania, in digitale terrestre ch. 655, in DAB+, web, social ed app gratuite dedicate.