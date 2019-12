Sella CIB assiste Svas Biosana e Galenica Senese nel riacquisto delle quote di Svas Biosana detenute dal fondo Atlante Private Equity.

Biosana S.p.A. e della sua società controllata Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. nel riacquisto della partecipazione detenuta nella Svas Biosana da parte del fondo Atlante Private Equity, gestito dalla società lussemburghese Neuberger Berman AIMF Sarl, nella strutturazione dell’operazione e nel reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione, e nel più ampio ed articolato piano di riorganizzazione societaria del gruppo.

A seguito del presente accordo i soci di Svas Biosana e Galenica Senese, le quali attualmente generano un fatturato pari a circa 100 milioni di euro, intendono proseguire il piano di ulteriore espansione del business in Italia e sui mercati internazionali, attraverso investimenti dedicati allo sviluppo del portafoglio prodotti e rafforzando le diverse specializzazioni esistenti anche al fine di consolidare la presenza sui mercati esteri.

L’operazione è stata seguita dalla divisione di Corporate & Investment Banking di Sella, guidata da Giacomo Sella, e in particolare dal team costituito da Alexandre Moscianese, Matteo Castelli e Francesco Andrulli.

Inoltre, Svas Biosana e Galenica Senese sono state assistite nell’operazione dall’advisor legale Ferrari Pedeferri Boni, con un team costituito da Attilio Ferrari e Costanza De Porcellinis.

Fondata nel 1972 e con sede a Somma Vesuviana (NA), Svas Biosana opera nella realizzazione e vendita di prodotti anti-incontinenza e custom pack (set preconfezionati per sale operatorie) e nella distribuzione di dispositivi medici in Italia e all’estero, in particolare nei Paesi balcanici.

Galenica Senese, fondata nel 1949 e con sede a Monteroni d’Arbia (SI), opera nella realizzazione e vendita di farmaci infusionali ed iniettabili, nonché dispositivi medici a marchio proprio e conto terzi in Italia e all’estero.