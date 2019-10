Ucid, Diego Guida confermato presidente.

L’assemblea dei soci all’unanimità ha confermato per il secondo mandato Diego Guida presidente dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), sezione di Napoli, per il triennio 2019/2021.

Ucid, nasce nel 1947 ed è una delle storiche e più accreditate espressioni associative nazionali creata della volontà di imprenditori, dirigenti e professionisti per contribuire al rinnovamento democratico e allo sviluppo economico e sociale italiano. Ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, Ucid si pone la mission di preoccuparsi che le costruzioni degli uomini siano rispettose della centralità della persona nei processi economici, con i suoi valori di libertà, responsabilità, dignità, creatività.

Oltre 4mila i soci in tutta Italia, Ucid si offre quale riferimento sociale anche sul nostro territorio.

«Sono particolarmente orgoglioso di questa conferma, vuol dire che ho lavorato bene in questi anni. Il prossimo impegno sarà quello di rafforzare la collaborazione per l’organizzazione dell’evento internazionale in programma a marzo ad Assisi “The economy of Francesco”, che ha l’obiettivo di formare i giovani studiosi a praticare un’economia etica, “quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda” per usare le parole di Papa Francesco» dice Diego Guida.

Attività Ucid Napoli fino a luglio 2019

Partecipazione al Progetto Policoro per l’impegno a favore dei giovani;

Partecipazione al Forum delle famiglie: premio agli studenti e opportunità di formazione – evento del giugno 2019 c/o università Federico II;

Membro eletto alla Consulta dei Laici;

Presenza alle attività di Ucid Nazionale in Consiglio direttivo, assemblea generale;

Deleghe in Commissione Sanità per dr. Fulvio Merlino e dr. Flavia Fumo;

Presenza al Convegno nazionale di Bologna su Etica degli affari – gennaio 2019

Compartecipazione alla organizzazione evento mondiale di Assisi 2020

Connessioni con il prof. Stefano Zamagni, università di Bologna e prof. Luigino Bruni Iulm Roma;

Realizzazione del volume “Etica e finanza” per l’evento con Riccardo Pedrizzi, presidente Comitato Scientifico Ucid nazionale a Castel Sant’Elmo – aprile 2019;

Evento in unione industriali “I rischi dell’amministratore in azienda” del Gruppo Giovani industriali di Confindustria Napoli – ottobre 2018;

Evento “Strumenti per il passaggio generazionale” con del Gruppo Giovani industriali di Confindustria Napoli – settembre 2018;

Progetto riqualificazione chiesta abbandonata in via Fiorelli;

Incontro nazionale per gli assistenti spirituali a Roma e Bologna;

Compresenza e partecipazione al Premio Fondazione Toniolo – Chiesa di Capodimonte – maggio 2019;

Connessioni con il Gruppo Giovani nazionale per congresso 2020;

Evento: “A difesa del mercato” con mons. Sirico – Unione Industriali e Finetica- ottobre 2017;

Convegno provinciale “Lo stato del laicato” Università Parthenope – maggio 2018;

Evento con il presidente nazionale Giancarlo Abete e Massimo Milone – Rai Vaticano;

Convegno nazionale di Verona 2017 Dottrina Sociale con don Adriano Vincenzi

Sottoscrizione e recepimento del protocollo intesa Soprintendenza Scolastica regionale e associazioni laicali per attività in ASL;

Premio Inner Weel per gli “Artigiani in erba – La legatoria d’arte” Museo Pan dicembre 2017;

Manifestazione pubblica per i 70 anni di Ucid – Roma 2017;

Partecipazione ai lavori per i Giubileo del lavoro; del sociale, delle imprese.