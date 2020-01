Una piattaforma a favore degli agricoltori della Campania per prevedere scenari climatici futuri.

Per gli agricoltori della Campania da oggi sarà più agevole accedere alle opportunità di finanziamento regionali in tema di pratiche agricole biologiche e sostenibili per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici regionali: è on line, infatti, il sito web www.ruralplus.it, facente parte del progetto RURAL, sviluppato nell’ambito del PSR Regione Campania 2014-2020 – Sottomisura 16.5 – Tipologia d’intervento 16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso.

Sviluppato su commissione dall’agenzia di comunicazione integrata MTN Company (che ha realizzato anche il brand del progetto, oltre che occuparsi di progettazione e gestione degli eventi), il sito web www.ruralplus.it è lo strumento che faciliterà gli agricoltori regionali nel venire a conoscenza e richiedere finanziamenti, principalmente attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per l’applicazione delle pratiche di gestione sostenibile, quali: la conversione ad agricoltura biologica, la diversificazione dei sistemi agricoli, l’inerbimento, le lavorazioni ridotte del terreno, la letamazione e l’utilizzo di compost da residui agricoli.

Realizzato in maniera responsive, così da agevolare la connessione dai diversi dispositivi, il sito www.ruralplus.it gode di una piattaforma di Content Management System semplice e funzionale per la gestione dinamica dei contenuti. Cambiamenti climatici, protezione del suolo, pratiche sostenibili ed opportunità sono i quattro principali servizi messi a disposizione degli agricoltori. Ma la vera innovazione della piattaforma www.ruralplus.it sono le “Mappe di anomalie climatiche”, sviluppate dalla Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Le mappe sono suddivise in “Mappe di anomali delle Somme termiche”, che – attraverso determinati indicatori (per esempio: giorni del periodo di semina; lunghezza del periodo di fioritura; lunghezza del periodo di raccolta; ecc.) – permettono di ottenere uno scenario futuribile per ogni coltura d’interesse, e “Mappe di anomalie di indicatori climatici”, che consentono, invece, di prospettare lo scenario futuribile sulla base di altri determinati indicatori d’interesse (es. numero massimo di giorni consecutivi secchi; numeri giorni all’anno con precipitazioni maggiore o uguale a 20 millimetri; temperatura media dei mesi invernali, estivi, primaverili o autunnali, ecc.).

Lo sviluppo della piattaforma www.ruralplus.it rientra nel progetto RURAL, che afferisce al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania – Tipologia 16.5.1. La finalità del progetto è quella di RidUrre la distanza tra RicercA e imprese agricoLe ed in tale prospettiva, oltre al sito web, sono state sviluppate dalla MTN Company anche la Community Social, un vero e proprio forum dove gli agricoltori e/o le aziende agricole possono trovare potenziali partner per la presentazione di proposte e progetti, e il Web Survey per la raccolta di informazioni relative al settore agricolo.

I partner del progetto RURAL sono: l’ente capolfila Fondazione CMCC (Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici); Centro LUPT – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; ISAFoM – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Università degli Studi della Tuscia; Don Marcello Società Agricola; Azienda Aniello Tortora; Azienda Paolo Liberti.