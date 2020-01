Whirlpool, anche Ugl aderisce allo sciopero. Cantalamessa (Lega): dal governo tante parole ma zero fatti.

“L’Ugl Metalmeccanici proclama 16 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool”.

Lo annuncia il segretario generale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, alla luce dell’esito dell’incontro di ieri al Mise, spiegando che “la protesta si articolerà a livello territoriale, con presidi davanti agli stabilimenti e con una mobilitazione nazionale”.

Per Spera “resta inaccettabile l’eventualità che il sito di Napoli possa chiudere e così anche le condizioni iniziali poste da Whirlpool di voler chiudere il 31 marzo prossimo, spostate poi al 31 ottobre. Non è solo la città di Napoli, e tutto l’indotto, a non potersi permettere, e soprattutto a meritare, una tragica eventualità, ma è il Paese intero che ha necessità di creare nuovi posti di lavoro, non certo di distruggere quelli che ancora ha. Senza dimenticare – conclude Spera – che l’Italia deve inoltre riuscire a essere più severa e intransigente nel difendere i propri interessi, produttivi e occupazionali, nei confronti di tutti gli investitori stranieri che hanno o vorranno scegliere l’Italia per fare i propri affari”.

“Dopo mesi di continui tira e molla, la Whirlpool conferma la chiusura degli stabilimenti della Campania. Slittano solo i tempi, ma il risultato non cambia: a ottobre 400 lavoratori e altrettante famiglie finiranno in mezzo a una strada. Il governo giallorosso la finisca di prendere in giro questi lavoratori onesti, che chiedono solo di poter continuare a fare il proprio mestiere. Dire ora che il Mise si impegnerà a trovare eventuali acquirenti non significa proprio nulla. Basta con le solite belle parole e rassicurazioni di circostanza, che durano il tempo di un caffè. La Lega continuerà ad incalzare l’esecutivo finché non sarà trovata una soluzione concreta e soddisfacente”.