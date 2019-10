100 anni della Maison Enrico Rubinacci, sfilata in atelier venerdì 18.

100 modelli, 100 accessori, 100 nuance. Venerdì 18 ottobre alle 18 l’impresa Enrico Rubinacci festeggia 100 anni di attività con la presentazione della nuova collezione “Cento sfumature di…” organizzata da Mia Communication. Testimonial dell’evento Debora Romano la fidanzata del portiere azzurro Alex Meret.

L’azienda fondata da Giovanni Rubinacci nel 1919 vanta un’antica e grande tradizione sartoriale nel confezionamento su misura di pellicceria. Attività proseguita dai figli Giuseppe ed Enrico, in uno stile inconfondibile e sempre al passo con la moda, poi portata avanti da Enrico dopo la scomparsa del fratello. Il capostipite Giovanni, nell’immediato dopoguerra, dopo la morte del padre a causa della febbre “spagnola” cominciava a lavorare a soli 8 anni come apprendista pellicciaio, per poi diventare un affermato imprenditore del settore e rappresentante nel mondo del made in Naples e del made in Italy.

Oggi, il taglio è sempre sartoriale, ma Enrico Rubinacci ha letteralmente spogliato giacche e cappotti adattandoli allo stile di ogni donna. Lo street style, concluse le più famose fashion week, detta le tendenze di stagione. In passerella capi “young” e “strong”, accessori sbarazzini: giubbotti, maxi bomber, giacche di jeans con inserti di pelliccia colorati e in diverse nuance. Parka in tessuto tecnico o in denim con interni in pelliccia multicolor sono stati pizzicati per le strade di New York; anche le giovani e le donne napoletane scelgono questo look raffinato e casual per un pomeriggio tranquillo. Del giubbino di pelle e della cappa non si può fare a meno. Sfilano caldi e morbidi gilet, poncho, giacche corte, cappotti dall’inconfondibile design, che danno il via libera alle tonalità cariche come il verde, il viola, il rosso, il giallo, il bordeaux e il vinaccia. Parole d’ordine: estro ed eleganza. Le pellicce i cappellini con pon pon animalier fanno parte dell’armadio modaiolo, come i marsupi maculati, ma non mancano guanti di nappa, cappelli e baschi di cashmere, eleganti borse e zainetti “pop”. Il segreto per affrontare l’inverno è il colbacco e il capo black che è sempre di moda. Rubinacci veste tutte le bambole, anche quelle delle vostre bambine con modelli colorati e divertenti. Quest’anno con la pelliccia si sorseggia il caffè, un corner speciale sarà dedicato all’oro nero di Amoy ai dolci di Sant’Honorè e alla celebre pizzetta del Romano Cafè. E come da tradizione, le ospiti di Enrico Rubinacci saranno modelle per un giorno, indossando capi, accessori e scattando foto e selfie in un fashion set allestito per il party. Durante la sfilata: musica live con il violino elettrico di Stella Manfredi e flower design dedicato ai cento anni dell’atelier realizzato da Claudia Maresca.