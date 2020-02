44 Gatti, la nuova serie su Rai Yoyo da lunedì 2.

I quattro mici più simpatici della TV sono pronti ad entusiasmare il pubblico di tutta Italia con le loro nuove avventure! Dopo l’anteprima su Rai Play il 15 febbraio, e l’anticipazione del primo episodio sul canale YouTube ufficiale della serie, 44 GATTI, il cartone che ha conquistato il cuore di grandi e piccini, arriva finalmente sul piccolo schermo con l’attesissima seconda stagione: i nuovi episodi andranno in onda, sempre su Rai Yoyo, da lunedì 2 marzo tutti i giorni alle 19:10.

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. E dopo aver ‘gattizzato’ le emittenti televisive e le piattaforme streaming di tutto il mondo, il nuovo capitolo del classico prescolare made in Italy firmato Rainbow si prepara a stabilire un nuovo record reso possibile dalla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali e ai contenuti educativi.

In questa nuova stagione di 52 episodi, i Buffycats e la loro adorabile Nonna Pina saranno accompagnati da nuovi esilaranti amici animali e umani, affronteranno missioni sempre più ‘a prova di gatto’ e stupiranno il pubblico con tantissime sorprese. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica fa di 44 Gatti una serie in grado di coinvolgere ed appassionare i bambini e le famiglie di tutto il mondo. A curare la magnifica colonna sonora della serie, ci sarà, anche stavolta, Antoniano, con le canzoni originali cantate dal Piccolo Coro più famoso d’Italia.

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it