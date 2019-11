A Chocoland al Vomero anche il Forrest Gump napoletano.

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”, una frase che richiama alla mente di tutti il celebre film Forrest Gump, del 1994. Un significativo viaggio nel tempo, una storia pregna di sconfinata umanità che lascia senza parole…

In occasione del Chocoland, la gustosa festa del cioccolato, che ha richiamato numerosi visitatori nel quartiere collinare del Vomero a Napoli, intensa è stata la rappresentazione cinematografica di Forrest, interpretata dall’attore e regista napoletano Diego Sommaripa. Nome questo non sconosciuto alla stampa che vanta numerosi successi in teatro, al cinema e che con estrema duttilità e raffinato talento, riesce ad interpretare qualsiasi ruolo.

“ Un personaggio, quello di Forrest, che va affrontato con grande rispetto, senza mai cercare di imitarlo – commenta Sommaripa- attorialmente, ho cercato le sensazioni in base alle persone con cui mi sono relazionato. Dalla mamma al bambino, dall’anziano alle ragazze; tutti indistintamente riconducibili alle tematiche che si delineano nel film : amore, amicizia, rispetto, abolizione di sovrastrutture o pensieri preconfezionati, gioia di vivere. Ringrazio – aggiunge l’attore – Lino D’Angiò per avermi scelto. Ha realizzato un mio sogno. Fu proprio la visione di questo film nel lontano 1994, ad avvicinarmi al mestiere di attore. Con profonda umiltà, aggiungo, da autore, ho preso spunto per un lavoro che ho realizzato “Trullo”, una produzione Resistenza Teatro, dove l’elemento fondante che mi accomuna a Forrest è la narrazione. “. Seduto su una panchina l’attesa si tramuta in una sequenza fotografica, un flashback: ai passanti occasionali , Forrest si mette a raccontare la sua vita. Una vita di certo non facile, sin dall’infanzia, quando gli viene confessato che il suo quoziente intellettivo è inferiore alla media.

Ma la sua pacatezza di fronte alle delusioni, la capacità reattiva di fronte alla mediocrità, lo hanno reso più forte, sviluppando quella forza d’animo e positività di cui molte persone ‘normali’ ne sono prive, o mostrano arrendevolezza.

Diego Sommaripa, per la sua sensibilità ha reso magistralmente l’attore Tom Hanks, cogliendo il bello nel ‘diverso’ e parafrasando la propria verità, quella unica e imprescindibile che appartiene a noi tutti.

Sabrina Ciani