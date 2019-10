A scuola di coding al MAV di Ercolano mercoledì 16.

Il 16 ottobre, in occasione della Settimana Europea della Programmazione, Skuolapp, in collaborazione con il MAV, Museo Archeologico di Ercolano, organizza un laboratorio gratuito di Coding presso le sale espositive del Museo, riservato agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie.

I ragazzi saranno coinvolti in attività di programmazione unplugged, senza l’utilizzo di supporti informatici, propedeutiche allo sviluppo della logica computazionale. Al laboratorio seguirà una visita delle sale espositive del Museo, per un continuum temporale tra passato e futuro, tra storia e immaginazione.

<<È un evento che avvicina le scuole primarie alla programmazione – dichiara il CEO di Obits srl, Francesco Citarella – e siamo onorati di poterlo svolgere in una location così innovativa, in linea con la nostra start up>>.

L’evento è patrocinato dal MAV ed è organizzato da Skuolapp, un progetto di Obits srl, software house e start up innovativa. Il laboratorio inizierà alle ore 9. La partecipazione è gratuita. (ANSA)