Al Castello di Lettere la magia del Natale si accende il 9 novembre.

Lettere e il suo Castello

Lettere è una graziosa cittadina, su cui troneggia un meraviglioso e ben conservato Castello risalente al X secolo, le cui mura torreggiano sul Golfo di Napoli e aprono ad una straordinaria vista sul Vesuvio e sulla piana sottostante che si estende all’intero Agro Nocerino-Sarnese. È il cuore dei Monti Lattari ed è poco distante da città quali Gragnano, Castellammare di Stabia, Pompei, Sorrento, Napoli e Salerno.



I Mercatini Natalizi

L’ormai tradizionale mercatino di Natale con le tipiche casette in legno partirà quest’anno il 9 Novembre, restando aperto ogni sabato e domenica, fino al giorno di Santo Stefano, Giovedì 26 Dicembre 2019.

Artigiani locali proporranno presepi e pastori, ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre “creazioni” realizzate per lo più a mano e nel rispetto della tradizione del territorio.

Popoleranno e arricchiranno ogni area del Castello, con i loro colori e la loro vivacità, personaggi delle fiabe e artisti del mondo della magia che si esibiranno in spettacoli e giochi per grandi e piccini.

Le Caldarroste, il tradizionale provolone impiccato, il vino novello di Lettere e tantissime altre specialità del territorio e tipicamente natalizie, faranno felici i più golosi.

Per chiudere in dolcezza verranno preparati al momento e servite graffe della tradizione, waffle, crêpes e cioccolate calde per riscaldare i cuori e temprare gli spiriti.

Il Parco Archeologico del Castello di Lettere sarà impreziosito da sfavillanti Luci d’Artista con giochi di luce e colore, che renderanno magica l’atmosfera; gli artisti di strada allieteranno i visitatori lungo i percorsi con spettacoli unici ed emozionanti, accompagnati dalle tradizionali musiche natalizie.

All’interno della Torre del Grano sarà possibile visitare il Museo Medievale.



La Casetta di Babbo Natale a Natale al Castello

Anche per questa edizione, grande importanza è stata riservata ai bambini con l’allestimento di un fantastico e magico Villaggio all’interno del quale è possibile visitare la bellissima Casetta di Babbo Natale, addobbata e curata in ogni dettaglio, dove i più piccoli saranno accolti dagli Elfi ed aiutati a scrivere la letterina che potranno consegnare direttamente a Babbo Natale con la possibilità di fare anche una foto ricordo con il personaggio più amato e atteso del Natale.

Informazioni

Dove: Castello di Lettere, Via San Nicola al Castello – 80050 Lettere (NA).

Quando: Dal 9 Novembre al 26 Dicembre 2019. Solo Sabato e Domenica, oltre a Giovedì 26 Dicembre (chiusura).

Orari: Sabato dalle ore 18:00 alle ore 23:30 – Domenica dalle ore 16:00 alle ore 23:00.

Prezzi: Ingresso al Castello Euro 3,00 a persona – Gratuito per bambini da 0 a 10 anni (fino a 1,30 metri di altezza) e diversamente abili. Gran parte della location è visitabile in carrozzina.

Parcheggio: Custodito e a pagamento (4€ ad autovettura) – presso il Campo Sportivo Comunale di Lettere sito in Via Corso Emanuele III. Servizio Navetta gratuito, incluso nel costo del parcheggio, andata e ritorno per tutti i passeggeri dell’auto (Ticket Navetta da ritirate al parcheggio al momento della sosta dell’auto).

Come arrivare: Da Napoli: Autostrada A3 Napoli-Salerno, Uscita Castellammare di Stabia – Direzione Gragnano. Da Salerno: Autostrada A3 Napoli-Salerno, Uscita Scafati – Direzione Santa Maria La Carità.