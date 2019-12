Alberiamo San Vitaliano, il gran finale.

Mancano ancora poche ore per conoscere il nome del vincitore del concorso “AlberiAmo San Vitaliano”, giunto alla sua seconda edizione, promosso dal Comune di San Vitaliano con la sovvenzione della Camera di Commercio di Napoli. Il 22 dicembre sono terminate le operazioni voto presso le locali attività commerciali aderenti all’iniziativa e la mattina del 24 dicembre saranno proclamati i vincitori a cui andranno in premio buoni spesa del valore di €500,00, €300,00 ed €200,00, da utilizzare presso le attività commerciali di San Vitaliano.

Otto gli Alberi di Natale, installati in vari punti della cittadina dell’Agro-Nolano e allestiti con materiali di riciclo a cura delle locali scuole e associazioni. Un’iniziativa green che contribuisce a consolidare un modello culturale incentrato sulla sostenibilità, sulla ricerca artistica e tecnologica a basso impatto ambientale. Il concorso, con tutte le attività ad esso collegate, vuole sensibilizzare, dunque, la comunità sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentando la consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riuso degli oggetti.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori sarà accompagnata, a partire dalle ore 10,00, da momenti di spettacolo e animazione con coinvolgenti artisti di strada: maghi, clown, danzatrici del fuoco, fachiri e la Babbo Natale Street Band. Per tutti i partecipanti anche piccole delizie da gustare in compagnia. Un evento imperdibile per cominciare in allegria i festeggiamenti del Natale 2019.