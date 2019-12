Arturo Palombi: il professore e lo scienziato, incontro alla Stazione Zoologica Dohrn.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn ricorda Arturo Palombi con il seminario

Arturo Palombi: il professore e lo scienziato, incontro realizzato in collaborazione con IREDA, il giorno 4 Dicembre 2019 nella Sala Conferenza della SZN alle ore 9,30. Arturo Palombi nacque a Benevento il 25 agosto 1899. Perse molto giovane entrambi i genitori, e partecipò alla I Guerra Mondiale a soli 18 anni. Si laureò a pieni voti in Scienze Naturali all’Università di Napoli con una tesi sperimentale in Zoologia iniziando prima la sua carriera all’Università per poi dedicarsi all’ insegnamento scolastico ad Avellino e a Napoli. Non tralasciò mai gli studi di biologia marina che tanto amava, presso la Stazione Zoologica, scoprendo così alcuni cicli di sviluppo di Trematodi fino allora sconosciuti. Allontanatosi per sempre dalla carriera universitaria a partire dal 1942, si dedicò alla didattica delle Scienze che seguì a tutti i livelli, anche come ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione. Il 4 dicembre 1969 fondò a Napoli l’Associazione Campana Insegnanti Scienze Naturali che divenne dieci anni dopo Associazione Nazionale (A.N.I.S.N. ) includendo le altre consorelle nate successivamente: Arturo Palombi ne fu Presidente onorario per il resto della sua vita fino al 7 aprile 1987. Al meeting interverranno: Claudia di Somma, Stazione Zoologica A. Dohrn, “La Stazione Zoologica e il fondo Palombi”; Andrea Travaglini, Stazione Zoologica A.Dohrn “Preparati microscopici di Arturo Palombi”; Mario Santoro Stazione Zoologica A.Dohrn, “Nel mondo dei parassiti: elminti marini e cicli biologici”; Vega Palombi Martorano,”Ricordi di famiglia”; Prof. Elio Abatino, “Ricordo di un grande maestro”.

Nel foyer sarà possibile visitare la mostra con oggetti e documenti appartenuti al Professore.

