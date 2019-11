Avventure tra le pagine – leggiamo al museo! da venerdì 15 a domenica 17 appuntamenti in tutta Italia, a Napoli a Città della Scienza.

Dopo il successo dei Kid Pass Days, il 15, 16 e 17 novembre un nuovo evento diffuso “invade” musei e spazi culturali di tutta Italia: Avventure tra le pagine – leggiamo al museo!, 100 eventi in simultanea di lettura creativa dedicati alle famiglie con bambini.

Da Milano a Venezia, da Bologna a Firenze, da Roma a Palermo, la prima edizione del nuovo progetto firmato Kid Pass e promosso dall’Associazione Kid Pass Culture ha l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a visitare i musei italiani sia educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini.

Un’esperienza con mamma e papà alla scoperta di nuovi mondi e avventure originali da vivere attraverso letture e attività organizzate.

Per rendere possibile questo sogno condiviso da molti genitori, educatori e autori, Kid Pass ha stimolato la crescita della cultura a misura di bambino in Italia, creando una rete di musei e spazi culturali, che seguono da tempo le sue iniziative. “Un circuito di relazioni virtuose costruito in 5 anni di lavoro – spiegano gli organizzatori -, che rende il valore di ogni singola iniziativa esponenzialmente più forte”.

Kid Pass è oggi il punto di riferimento per vivere esperienze di endutainment insieme ai bambini, leggendo guide, consigli, recensioni e notizie nel portale gratuito. Sostengono l’iniziativa di Avventure tra le pagine Pingu’s English Italia, Best Western Hotels & Resorts e Mielizia – Conapi.

Nel nord Italia a Milano tra le realtà partecipanti all’iniziativa la Veneranda Fabbrica del Duomo con una lettura interattiva tra opere d’arte e parole per risolvere insieme il mistero della scomparsa della Madonnina. La GASC ospita una lettura animata ad alta voce attraverso la tecnica giapponese del Kamishibai. Al Museo Poldi Pezzoli si andrà alla scoperta di cosa significa collezionare, cercando di ascoltare le storie che ogni oggeto della casa racconta. Alla GAMeC di Bergamo con una lettura animata con albi illustrati alla scoperta dei movimenti artistici del Novecento.

Al nuovissimo KOSMOS di Pavia, in collaborazione con l’Associazione AdMaiora, con due attività dedicate ai bambini: una visita narrata intitolata “Il pesciolino argentato” per avvicinare i più piccoli ai problemi ecologici del nostro pianeta e un evento di letture alla scoperta delle più famose favole di Esopo.

ALCUNI DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA

Nord Italia

A Palazzo Reale di Genova sono in programma due attività per bambini con storie di principi e principesse e una lettura ispirata alle Metamorfosi di Ovidio, a Torino la visita speciale al museo della Basilica di Superga e letture al MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile.

Ricca la proposta a Venezia: tra i numerosi appuntamenti, al Museo Archeologico l’autrice Stella Nosella leggerà il suo nuovo libro della collana Sebastian’s Chronicles per far amare la storia ai bambini, mentre la Fondazione Querini Stampalia propone un’avventura tra mappe e letture che risalgono a più di 400 anni fa. A Mestre, al Centro Culturale Candiani, un laboratorio speciale dove i bambini si potranno cimentare nella realizzazione di uno scrigno per custodire le loro storie preferite. A Padova, al FAI Villa dei Vescovi sui Colli Euganei, letture animate per tutta la famiglia e laboratori sui giochi di una volta. Il Palladio Museum di Vicenza, in collaborazione con Pingu’s English, propone invece un’originale lettura in inglese. Racconti interattivi e letture animate al MUSE di Trento.

Centro Italia

Tra gli appuntamenti, al FICO Eataly World di Bologna un evento in collaborazione con Mielizia – CONAPI Consorzio Nazionale Apicoltori: all’interno della giostra didattica dell’uomo e degli animali letture di fiabe speciali sulle api.

A Firenze un pomeriggio di letture al Museo Galileo e allo Spazio Costanza, in collaborazione con la libreria Cuccumeo, mentre la Fondazione Palazzo Strozzi, in collaborazione con la biblioteca di Villa Bandini, farà scoprire cosa accade quando l’arte entra nelle biblioteche.

A Roma il Museo Explora invita al bookshop per leggere il libro “Fiabe delle montagne Italiane” di Idalberto Fei, mentre al Museo Etrusco di Villa Giulia letture e laboratorio didattico su cosa ci è stato tramandato sull’antica arte della tessitura.

Sud Italia

Protagonista il Parco Archeologico di Siracusa con tre iniziative: il 15 novembre sulle favole dell’antichità, il 16 novembre la lettura animata alla scoperta della filosofia degli antichi greci e domenica 17 novembre la lettura animata per conoscere la città.

Ricca il calendario a Palermo: tra le proposte, il 16 novembre a Palazzo Branciforte le avventure dei Pupi siciliani; il 17 novembre alla GAM la mostra dedicata al genio di Leonardo. Alla Città della Scienza di Napoli, appuntamento con letture animate e laboratori di arte terapia con i libri, mentre alla Reggia di Caserta verranno proposti racconti ispirati al tema del giardino e brani tratti dal volume di Cecilia Latella La camelia di Carolina. Ad Avellino il Museo Irpino, in collaborazione con Pingu’s English, organizza una lettura animata della fiaba di Robin Hood.

Programma completo su https://kidpass.it/avventure-tra-le-pagine/

www.kidpass.it