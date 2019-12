Banksy e la (Post) street art, inaugurata la mostra al Pan.

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo si è tenuta al Pan | Palazzo delle Arti Napoli il vernissage della mostra “Banksy e la (Post) street art”. Si intitola “Banksy e la (post) street art” la collettiva dedicata al movimento artistico underground, che avrà luogo presso il Museo PAN di Napoli dal 23 dicembre al 16 Febbraio 2020.

Il Museo PAN, che da sempre rappresenta pun

to di riferimento per la diffusione dell’arte contemporanea, ha già affrontato nel 2015, con la mostra“Shepard Fairey #OBEY” , il delicato tema della street art come espressione artistica a tutti gli effetti, in questa occasione il curatoreAndrea Ingenito propone al pubblico un racconto più ampio, che prende vita dall’artista più discusso del momentoBanksy , per poi passare all’esuberante e coloratissimoMr. Brainwash e ai lavori diObey che sono inseriti come anelli di congiunzione tra le prime due sale, per poi concludere il discorso con l’italianoMr. Savethawall .

La scelta di aprire il percorso con

Banksy non è casuale, oltre ad essere uno dei principali protagonisti dello scenario artistico attuale ha un particolare legame con la città di Napoli. Risale al 2010 la sua prima misteriosa apparizione in città con il murales (poi purtroppo

vandalizzato) rappresentante l’Estasi di Santa Teresa, dopo poco ci fu lo stencil in Piazza dei

Girolamini chiamato la“Madonna con la pistola”, le prime tracce – e fino a poco tempo fa le uniche – del graffitaro inglese in Italia. Non sembra essere un caso che abbia scelto da subito Napoli per firmare a suo modo la culla dell’arte per eccellenza. Proprio come impone il “Banksy – pensiero”, anche la cultura napoletana fa dell’ironia e dell’irriverenza la sua personale risposta a quelle che reputa ingiustizie da parte del sistema. In questo contesto,Mr. Brainwash rappresenta invece l’evoluzione della figura dello stree tartist, mondano everypopular non disdegna i salotti buoni del jet-set,OBEY sceglie il termine “Obbedire” come provocatoria risposta ai dettami imposti dai mass -media, divenuto celebre con i suoi “manifesti – non autorizzati” diffusi durante la campagna elettorale di Barak Obama, è il più “politicamente – impegnato” tra gli streetartist.Mr. Savethewall rappresenta l’Italia in questoexcursus, dimostrandosi una voce fuori dal coro, recepisce gli stimoli provenienti dai linguaggi utilizzati dai suoi colleghi rielaborandoli con personale ironia e spirito critico, attraverso una tecnica a basso impatto ambientale che riserva il muro da danni permanenti.

Attraverso dunque una rosa di circa

70 opere provenienti dacollezioni private e dagallerie italiane estraniere , unasala video e unasala selfie, viene raccontato il fenomeno artistico del momento, con tutte le contraddizioni e i continui interrogativi che i loro protagonisti volutamente riservano allo spettatore.