Lunedì 4 novembre, alle ore 14.00, avrà luogo a Napoli, presso il circolo Ufficiali della Marina Militare in via Cesario Console 3 Bis, la presentazione del “Calendario dello Stato Maggiore della Difesa 2020: 20 anni con le donne nelle Forze Armate” in occasione della ricorrenza del ventennale della legge 380 del 20 ottobre del 1999, che ha sancito la possibilità del reclutamento femminile nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.

