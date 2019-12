Capodanno in piazza con Stefano Bollani e Daniele Silvestri, Rocco Hunt a Pozzuoli.

Saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli, all’interno di un programma ricco di musica e di divertimento che accompagnerà i napoletani e i turisti dalle ore 22 fino all’alba del 1 gennaio.

Il Capodanno made in Naples infatti non si esaurisce con il concerto ma proseguirà, come ormai da tradizione, sul lungomare per ballare.

Ad aprire il concerto sarà Bollani, che il 30 dicembre sarà insignito della cittadinanza onoraria napoletana dal sindaco Luigi de Magistris.

L’esibizione del pianista e compositore sarà incentrata sulla celebrazione di Renato Carosone, artista simbolo della cultura e del patrimonio musicale partenopeo di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

A seguire calcherà il palco Daniele Silvestri. A regalare un tocco di napoletanità ai tanti che affolleranno la piazza saranno i rapper Livio Cori e Nicola Siciliano. A completare il cast artistico, il jazzista Walter Ricci.

Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.

(ANSA).