Carnevale con i supereroi allo Zoo.

Allo Zoo di Napoli si festeggia il carnevale, con l’arrivo dei Super Eroi: insieme a tanto intrattenimento pensato appositamente per questa festa, con laboratori ludici e didattici ed eventi speciali! Inoltre tutti i bambini che verranno in maschera tra il 22 e il 25 Febbraio avranno in omaggio un Coupon per ritornare gratis allo Zoo!

Il programma previsto per Domenica 23 Febbraio: è Animazione con i Supereroi; Laboratorio per costruire il carro di Carnevale per i bambini; Face Painting e Parata di Carnevale per concludere al meglio la giornata.

Tutti gli altri giorni dell’evento ci sarà animazione nel piazzale, accoglienza e laboratori con focus sugli animali.

E’ possibile acquistare il biglietto on line e saltare la fila http://bit.ly/carnevalezoo