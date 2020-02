Carnevale Epomeo 2020, venerdì 14 presentazione a Palazzo San Giacomo.

Sontuoso, ricco di spettacoli e di sapori: si preannuncia da non perdere il “Carnevale Epomeo 2020”. Arricchito dal prezioso gemellaggio con il Carnevale di Saviano, il più importante della regione Campania e dai nomi importanti che costituiscono un programma che va impreziosendosi anno dopo anno.

Tutti i dettagli degli eventi della quarta edizione, che prenderanno il via dal 22 febbraio, saranno illustrati dall’organizzatore dell’evento Gianni Adelfi nel corso di una conferenza stampa venerdì 14 febbraio alle ore 11 nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza dei protagonisti.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Napoli sarà presente l’assessore ai rapporti con le Municipalità Rosaria Galiero, per la IX Municipalità il presidente Lorenzo Giannalavigna mentre in rappresentanza della Città Metropolitana è previsto il saluto del vice sindaco Francesco Iovino.

Ampio spazio al Carnevale di Saviano. Nutrita la pattuglia di presenti a partire dal presidente Pasquale Napolitano, l’assessore al Carnevale Mariangela Notaro ed ancora Ausilia Iovino della Pro Loco “Il Campanile”. I ragazzi della Street Band dell’Istituto Comprensivo Antonio Ciccone intratterranno gli intervenuti con un intermezzo musicale ed al seguito della rappresentanza savianese ci sarà anche la maschera del Sisiniello.

Nel corso della conferenza spazio anche alle ricette tradizionali del Carnevale napoletano a cura di Gianni Adelfi e Rosario Lopa.

“Un’occasione -spiega Gianni Adelfi- che serve ad un duplice fine: la promozione del commercio locale e il divertimento con un programma ricco creato per regalare momenti di puro svago e spensieratezza a quanti sceglieranno di vivere fino in fondo il Carnevale Epomeo 2020. Lungo Via Epomeo Saranno allestiti stand della Coldiretti e artigianali di Napoli Fiere.

Una festa che è molto più di un semplice evento momentaneo, ma racchiude storia, tradizioni e gioia di vivere, sa rinnovarsi di anno in anno, e che con le sue maschere, coreografie e i suoi grandi artisti non ha nulla da invidiare a quelle di altre località italiane”.

Carnevale Epomeo: le esibizioni

Il programma di canti, danze e spettacoli vanta la direzione artistica di Corona Paone e Luigi Ferone.

Prevista la consegna del premio alla carriera per Monica Sarnelli, premio per la danza ad Anbeta Toromani e Alessandro Macario. Premio per la musica a Mauro di Domenico.

Previste le esibizioni di:

Scugnizzi di Palepoli, Miriam Artiaco, Stephan Vegas Dj, Artisti emergenti musica Pop, Ernesto Lama, Cantiamo insieme, Crown Ballet, Mario Todaro, Rosaria Mallardo, Diego Macario, Sbandieratori del borgo San Nicolò di Cava de’ Tirreni, Fantasie d’Epoca, Urban Green Point, Tiziana Grimaldi (Modella Futura), Mario Cavallini, le maschere di Saviano, Faith e Alessia, Ivan Lualdi, Enzo Nicolò, Lilloland, Pino Silvestri, Cavalieri della Bolla Pontificia, Zaky Animation, Body & Soul, Oasi Dreams Dance, Sahara Dancer. Le esibizioni avranno luogo nei giorni 22 e 23 febbraio 2020. Presenta: Ciro Bernardo.

Carnevale di Saviano 2020; il programma:

Domenica 16 Febbraio 2020

Presentazione carri allegorici e prima sfilata (Piazzale E. De Nicola, Piazza XI Agosto, Corso Italia)

ore 10 – 13: Posizionamento Carri allegorici

ore 16 IX Raduno Artisti di Strada

ore 16 Presentazione “Balletti&Vestiti” dei Comitati

Ore 21- 24 “Carnevale Sotto le Stelle” 8^ Ed. a cura dei Dj & Vocalist Savianesi, piazzale De

Nicola.

Domenica 23 Febbraio 2020

ore 10-13 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15/24 Prima Sfilata dei 13 Carri Allegorici – Circuito Storico

Martedì 25 Febbraio 2020

ore 10-13 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15-24 Gran Sfilata di Carnevale dei 13 Carri – Circuito Storico