Cerimonia di premiazione della IV edizione del concorso letterario ‘Emozioni in versi’

Si terrà alle ore 15,30 di sabato 19 ottobre 2019 la serata di premiazione del IV premio letterario ‘Emozioni in versi’. La cerimonia sarà celebrata presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli e sarà contraddistinta non solo dalla lettura delle poesie arrivate in finale da parte dei poeti scelti da una attenta giuria come finalisti che per l’occasione conosceranno la propria esatta posizione in classifica, ma anche da momenti musicali. La serata sarà presentata da Christian Sanna, sociologo e filosofo e poeta, vicepresidente de ‘La Madia dell’Arte’, l’associazione che da anni organizza e promuove il concorso letterario che quest’anno ha proposto anche una sezione dedicata ai racconti. “Se il tempo a disposizione lo consentirà – annuncia il presidente de ‘La Madia dell’Arte’, Massimo Capriola – daremo la possibilità ai poeti presenti in sala, parlo di coloro che non hanno vinto premi per questa edizione, di declamare la propria poesia. È una tradizione alla quale teniamo molto perché l’associazione è nata proprio con lo scopo comune e nobile di fare fare cultura, donare emozione, creare fermento intellettuale e la cerimonia ben si presta – conclude – come momento di aggregazione culturale e di amore per la poesia da condividere”.

