Ciccio Merolla in concerto sabato 12 a Special Pizza for Special People.

Sabato 12 ottobre alle ore 20 presso nell’area della ex Base nato ( Parco San Laise- Viale ella Liberazione) si terrà il concerto di Ciccio Merolla in occasione della prima edizione di Special Pizza for Special People la manifestazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’autismo e più in generale su quello della neurodiversità.

Ciccio Merolla sul palco in formazione trio, formato da Piero De Asmundis alle tastiere, Davide Afzal al basso e Marco Trupiano alle percussioni, proporrà il live “ Sono Solo Suono”, un concerto che, tra improvvisazioni e brani consolidati condurrà il pubblico in una atmosfera magica, onirica, ma allo stesso tempo dinamica e sempre in levare.

Catapultato in un luogo non luogo, il pubblico avrà la percezione del grande potere della musica, strumento di comunicazione come modo più diretto, grazie al suo linguaggio universale, libero dalla parola, capace di raggiungere uomini di ogni tempo ed ogni luogo.

“La musica è magica – afferma Merolla – è un ponte di comunicazione che aiuta tante persone con difficoltà, ma io dico sempre che la prima difficoltà di comunicazione appartiene a chi si sente “ normale”, a chi ignora il prossimo qualunque sia la sua problematica. Il non ascoltare, il non tendere una mano, l’indifferenza è il primo problema di questa società”

Il concerto è uno dei momento della manifestazione che ha come intento l’integrazione delle persone autistiche e degli autistici disabili, ma anche grande momento di informazione e promozione dei diritti di tutte le disabilità. Un invito ad agire per permettere a tutti di condurre una vita completa e soddisfacente, promuovendo una percezione positiva dell’autismo.

Ingresso gratuito.

Food & drink ticket : 10 euro