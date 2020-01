Concerto dell’Epifania, presentazione venerdì 3 a Santa Maria La Nova.

Venerdì, 3 gennaio 2020, alle ore 11:00, a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione della XXV edizione del Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, per essere poi trasmesso lunedì 6 gennaio alle ore 9.30 su Rai Uno.

Interverranno: il Presidente dell’Associazione Oltre Il Chiostro onlus ed autore dello spettacolo Giuseppe Reale; il Direttore Artistico Francesco Sorrentino; l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo; il musicista e compositore M° Adriano Pennino, che dirigerà l’Orchestra Partenopea di S. Chiara per tutte le performances live degli artisti, curandone anche tutti gli arrangiamenti; l’attore Francesco di Leva; la giornalista e presentatrice del concerto Ingrid Muccitelli ed, infine, la cantante La Zero.

Durante l’incontro con i giornalisti, oltre ad annunciare i nomi degli artisti che comporranno l’intero cast dello spettacolo, saranno proclamati il vincitore del Concorso “Musica Giovane” ed i destinatari del Premio “Nativity in The World 2020”; inoltre, anche in occasione della XXV edizione sarà consegnato un Premio Speciale alla memoria di Mario Da Vinci, per ricordare uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana.

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento.