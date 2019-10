Concerto per l’ambiente il 16 novembre ad Acerra.

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 20:00, presso il Teatro Italia di Acerra, con il patrocinio di Isde Provincia di Napoli; Isde Medici per l’Ambiente Campania e Federazione AssoCampaniaFelix (Giugliano-Acerra-Nola) si terrà un concerto di beneficenza per la tutela della salute e dell’ambiente dal titolo: “Un tuffo nel passato per il futuro della nostra terra”.

Serata revival con raccolta fondi per sostenere i progetti ambientali dell’Associazione “Volontari per Francesco”, presieduta dall’Ing.Antonio Petrella.

Parteciperanno i complessi “Napoli Sound Band” e “Frequenze Diverse” e Gianni Averardi – fondatore dell’ex complesso “Il Giardino dei Semplici”.

Al timone della serata la bravissima presentatrice di eventi e conduttrice tv campana Magda Mancuso, presentatrice di tanti eventi di successo tra cui il “Festival di Napoli” e “Nozze in fiera”. In questa occasione la Mancuso condurrà in coppia con il comico acerrano Gaetano Picardi, leader della compagnia teatrale locale. Non mancheranno le grosse risate con il brillante cabarettista Angelo Di Gennaro.

ospite l’Oncologo Antonio Marfella dell’ospedale “Pascale” di Napoli e Presidente dei Medici per l’Ambiente della Provincia di Napoli (ISDE) ed il Dott.Gaetano Rivezzi – Presidente Regionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE).