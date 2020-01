Continua a riscuotere successo il brand Isabella Romei.

Successo e mistero sono, ormai, i due binari su cui sta viaggiando il nuovo marchio di moda “Isabella Romei” couture. Ancora nell’ombra è il volto e il nome dello stilista, ma lo stesso non possiamo, di certo, dire dei suoi capi. La nuova collezione è, infatti, una delle più richieste dal mercato italiano, specie nelle regioni Campania e Sicilia.

Il brand, completamente made in Italy, si caratterizza per il taglio sartoriale che rende i capi unici, prodotti e confezionati uno per uno, non in catena. La nuova collezione si propone prepotentemente vivace grazie alla bellezza ed esclusività delle stampe, per lo più floreali. Non manca l’eleganza, percepibile nelle linee, nelle forme e nei tagli sartoriali delle gonne, dei pantaloni e di corpetti all’avanguardia.

Colori luminosi, pizzi italiani e di prima qualità, accessori scelti con cura, pietre preziose e tanti altri dettegli che non passano inosservati sanno rendere riconoscibili tra mille gli abiti firmati “Isabella Romei”. La collezione dal misterioso stilista si propone a donne di qualsiasi età e per qualsiasi evento in agenda: una cerimonia, una serata di gala, un appuntamento o un’occasione speciale. La premessa? È far sentire una donna bella e a proprio agio nell’abito che più sa rappresentarla. La collezione, inoltre, è ancora in work in progress, poiché presto saranno disponibili altri capi.

Ma le sorprese e le curiosità non terminano qui. Alcune “voci” confermano che il brand “Isabella Romei” sta conquistando anche il parterre femminile del mondo dello spettacolo, ma su questo non possiamo svelare di più. Chissà, magari ci dirà di più il nostro misterioso stilista!