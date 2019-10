Cultura: Premi Penisola Sorrentina a De Sica, Cammariere, Gravina e Sangiuliano, a Pierdavide Carone il Premio Giovani.

Pubblico delle grandi occasioni alla conferenza stampa nazionale promossa al Teatro Eliseo di Roma per annunciare i vincitori della ventiquattresima edizione del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, riconoscimento inserito nel cartellone degli eventi di rilievo nazionale ed internazionale della Regione Campania.

Il primo a ricevere la statuetta del 2019 è stato Maurizio Costanzo, che con un suo video omaggio aprirà la serata-spettacolo in programma a Piano di Sorrento il 26 ottobre.

Insieme con il direttore generale del Premio, Mario Esposito, sono intervenuti, per la presentazione romana via Nazionale, il Direttore artistico dell’Eliseo Luca Barbareschi (dallo scorso anno presidente della sezione teatro del riconoscimento), Danilo Rea (presidente della sezione musicale del riconoscimento), Vincenzo Iaccarino Sindaco della Città di Piano di Sorrento, il critico letterario Patrizia Danzè che – insieme con l’attrice Anna Capasso- ha tracciato il profilo dello scrittore e Prefetto Raffaele Lauro, cui è stato consegnato il premio alla carriera narrativa dall’ ex Ministro dell’Interno Vincenzo Scotti.

Di grande prestigio i nomi dei vincitori, che ritireranno la statuetta-cammeo al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento.

Tra cui spiccano quelli di Christian De Sica premiato per il teatro, di Sergio Cammariere premiato per la musica, del front man dei Dear Jack Pierdavide Carone per la sezione giovanile e del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano.

Premi anche a Gino Rivieccio e all’attrice rivelazione Ludovica Nasti, protagonista della serie RAI “ L’Amica geniale”, diretta da Saverio Costanzo.

Il premio personaggio femminile è andato invece a Vanessa Gravina, dal 14 ottobre su RAI con la nuova serie de “Il Paradiso delle Signore”.

La sezione “genius loci”, dedicata ai figli illustri della penisola sorrentina, è vinta da Fabrizio D’Esposito del Fatto Quotidiano.

Attesa anche da Mosca il soprano internazionale Svetlana Kasyan, reduce dal successo mondiale di Aida, all’ Arena di Verona.

Pierdavide Carone, il frontman dei Dear Jack ed autore di bellissimi testi, è il vincitore della categoria giovani (dedicata a Lino Trezza) del Premio internazionale “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”. Dopo il premio della critica al talent “Amici” di Maria De Filippi e il Wind Award, arriva ora questo prestigioso riconoscimento, promosso con l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo per il rilievo internazionale, al giovane cantautore che si esibì al Festival di Sanremo del 2012 con Lucio Dalla, scrivendo ed interpretando insieme con Lucio la canzone “Nanì”. Fu quella l’ultima esibizione sanremese del cantautore bolognese, stroncato da un infarto poco tempo dopo. Riguardo a quella canzone scritta insieme con Dalla, Pierdavide Carone dichiarò: «Parlo di una donna che fa l’amore di mestiere e che ha davanti un adolescente che l’amore lo deve ancora scoprire. È vera psicologia all’interno di un testo che, se vogliamo, è molto pesante; spesso la gente ignora questa esperienza, per il perbenismo imperante, e non può capire un ragazzo che scopre l’amore in questo modo: lui si innamora e cade nella storia, ma lei non lo vuole.». “Carone ci ha abituato ad una grande profondità dei testi e non a caso al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento il prossimo 26 ottobre riceverà un riconoscimento come migliore autore giovanile”, dichiarano il patron del Premio Mario Esposito e il produttore esecutivo Massimo Marramao. Vale la pena ricordare il dibattito che sollevò, due anni fa, la sua esclusione dal Festival di Sanremo con il testo “Caramelle”, composto insieme con i Dear Jack, e dedicato ad un tema di scottante attualità come la pedofilia.