Da Santa Luciella ai Librai alla Misericordiella ai Vergini sabato 18 con Respiriamo Arte.

Sabato 18 Gennaio, ore 11:00, l’Associazione culturale Respiriamo Arte in collaborazione con l’Associazione SMMAVE – Centro per l’Arte Contemporanea propongono per la prima volta una visita guidata esclusiva in due luoghi accomunati da un passato d’abbandono e degrado ma oggi in rinascita.

Il Tour vi porterà alla scoperta di due ipogei straordinari ma poco conosciuti; inizierà in quello della chiesetta di Santa Luciella ai librai, passerà per Porta San Gennaro e terminerà alla Misericordiella.

La Chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne successivamente luogo di culto per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. La Chiesetta, affidata all’Associazione Culturale Respiriamo Arte dal 2013, è stata salvata e riaperta al pubblico dopo 40 anni di abbandono. L’Associazione, fondata da 5 giovani napoletani, ha recuperato e valorizzato la chiesa sia come luogo di inclusione sociale che come elemento di sviluppo turistico – culturale del territorio. Nei sotterranei della chiesa è custodito il famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino a metà del 1900, si recavano per rivolgergli le proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti.

L’Associazione SMMAVE – Centro per l’Arte Contemporanea ha sede nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini, detta Misericordiella. Dal 2015 l’Associazione ha preso in cura questo antico bene, a lungo abbandonato al degrado e grazie ad un intenso lavoro volontario di recupero, studio e valorizzazione, tuttora in corso, la Misericordiella è oggi riaperta al pubblico come centro di ricerca, didattica e produzione artistica. La chiesa è parte del più ampio complesso comprendente l’ex ospedale e l’oratorio di Santa Maria della Misericordia e sorge nella zona d’ingresso al Borgo dei Vergini. Al di sotto della chiesa è presente un ambiente ipogeo di pari dimensioni, dall’impianto decorativo settecentesco e con funzione di “terrasanta”, molto probabilmente sito al livello della chiesa originaria, successivamente interrata dai ben noti fenomeni alluvionali che nel corso dei secoli hanno caratterizzato l’area dei Vergini.

Entrambe le Chiese sono parte della Rete Extramann , promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, impegnato in un’azione di costante rafforzamento e consolidamento dei propri legami con il territorio e con la comunità.

Quando: SABATO 18 Gennaio ORE 11:00

Appuntamento ore: 10:45 fuori la Chiesa di Santa Luciella ai Librai, Vico Santa Luciella n. 5 Napoli

Durata: 2 h circa

Contributo: euro 8 euro a persona / ridotto 6 euro dai 6 ai 18 anni / gratuito fino ai 6 anni

Info e prenotazioni: respiriamoarte@gmail.com / +39 3314209045

Il contributo sosterrà le attività di recupero e valorizzazione delle due Chiese.

Associazione Culturale Respiriamo Arte

331 4209045 – www.respiriamoarte.it