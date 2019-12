Dimmi s’è amore, Aniello Misto in concerto venerdì 13 al Teatro Politeama di Torre Annunziata.

Sulla scia del grande successo del suo ultimo singolo “Dimmi s’è amore – Me dice que hay amor” feat. Jorge Pardo (edito da Sud in Sound) e del videoclip diretto da Maurizio Palumbo, Venerdì 13 dicembre Aniello Misto presenta al Teatro Politeama di Torre Annunziata (Napoli), alle 20.30, “DIMMI S’È AMORE – IL CONCERTO”, per la regia di Aniello Vitiello.

Lo spettacolo sarà un viaggio musicale in cui Aniello Misto ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera artistica, attraverso una scaletta che comprende anche i brani del suo ultimo lavoro discografico “Parthenope”.

Accompagnato sul palco dai musicisti Antonio Mambelli (batteria), Pasquale De Angelis ( basso), Gennaro Franco (piano e tastiere), Becio Palumbo (chitarra), Giancarlo Sannino (chitarra), Misto coinvolgerà il suo pubblico con uno concerto unico ed emozionante, ricco di sorprese.

Special Guest della serata, la voce dei Sud 58 Mavi Gagliardi. Nel corso del live si esibiranno il gruppo Musicale Borghera e gli allievi del Liceo Musicale “Pitagora Benedetto Croce” di Torre Annunziata in “Munno” brano del Maestro Misto realizzato per la bonifica del fiume Sarno, in collaborazione con il dirigente scolastico Benito Capossela, che da tempo si batte, portando avanti delle iniziative a favore del risanamento del fiume.

«”Dimmi s’è amore – Me dice que hay amor” – racconta Aniello Misto – è un brano di svolta per il mio percorso da cantautore e fa da apripista ai miei progetti futuri. Proprio per questo ho voluto che il mio primo live avesse lo stesso titolo del brano, un singolo che dalla sua uscita mi ha dato tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di salire sul palco dal vivo per ringraziare il pubblico che da sempre mi sostiene . Sono convinto che anche in questa occasione non mi deluderà. Mi sento davvero carico per questo concerto e spero che sia uno spettacolo che resterà nel cuore di tutti. A tal proposito volevo ringraziare Benito Capossela, Preside del Liceo Pitagora Benedetto Croce, che mi supporta in ogni mio progetto».



Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto per l’acquisto di latte speciale per i bambini del Congo, per il progetto Isola di Idjwi.