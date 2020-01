Duel Club, i prossimi appuntamenti.

Zapping Tv e Night Market ‘80 sono gli appuntamenti fissi del weekend che si chiude con Jeff Mills. Il prossimo vedrà in consolle Roman Flugel e Jennifer Cardini.

Di seguito la programmazione delle prossime due settimane.

Venerdì 31 Gennaio ci sarà l’evento dove verrà presentato il brand Alfonsino, che in collaborazione con Zapping TV presenta il format Club Delivery. Alfonsino è il Delivery con cui ordini il food per via chat su Faceook Messenger e sarà lo sponsor ufficiale per tutta la stagione.

Durante la settimana che anticipa il party gli utenti saranno chiamati a partecipare ad attività online tramite IG stories tramite cui sarà possibile vincere crediti e sconti da utilizzare per gli ordini. Durante la serata ci sarà l’interazione a Green Screen e a Ledwall dove saranno proposti giochi, messaggistica e sondaggi in compagnia degli influencer Renato Biancardi e Mr Ztv. Tramite queste sfide saranno distribuiti crediti e sconti da utilizzare per gli ordini tramite Alfonsino.

Invece, per chi ordina su Alfonsino ci saranno in palio dei pass per Zapping Tv.

Si prosegue con Jeff Mills il 1 febbraio 2020. Nasce in America negli anni’60, disc jockey e produttore, inizia la carriera giovanissimo, sull’emittente radiofonica WJLB di Detroit. Attratto dallo spazio, le sue musiche divengono quasi una fantascienza musicale. La sua musica incarna il futuro, rispetta il passato e rimane bene nel presente. Nel 1982, fondò con Robert Hood la sua etichetta discografica: Axis, il cui logo prende spunto principio rotante del sistema solare come estetica, concetto e modello di creatività. Gli anni 2000 sono un punto di svolta per la sua carriera; nel 2001 si è dedicato alla techno con la sua versione della colonna sonora di Metropolis, che ha anche suonato live con il film.

I suoi album ed EP sono perlopiù tracce separate delle sue composizioni, che mixa nei suoi DJ set. È considerato una leggenda nel Turntablism, per la sua capacità di suonare più di settanta dischi in un’ora.

Il 16 settembre 2004 ha partecipato ad un dj set di sette ore con Laurent Garnier al Fabric di Londra e due anni dopo il suo lavoro Blue Potential è stato registrato con la Orchestra filarmonica di Montpellier.

Nel 2016 collabora con Jean-Michel Jarre per la realizzazione del brano Circus contenuto nell’album Electronica 2: The Heart of Noise.

Nella stessa serata si terrà l’appuntamento con Night Market ‘80 Cover Magazine Party

Un party dedicato alla Moda, quella fatta sui magazine, dai più patinati a quelli con una allure più hot. Da Vogue a Playboy, da Men’s Health, per una notte mettiamo in copertina i nostri clienti.

La settimana successiva si apre con Zapping Tv il 07 Febbraio versione Canta Tù (Sanremo Edition).

E’ la settimana del Festival della canzone italiana, il tema centrale e le attività saranno incentrate sulla musica. Al Green Screen gli utenti saranno sottoposti a prove e quiz sulla musica, mentre al Ledwall si sarà il momento Sing Cam, chi verrà inquadrato dovrà cantare il pezzo che stanno passando i Djs.

Sabato 08 Febbraio si riprende con il consueto appuntamento al supermercato più famoso d’Italia Night Market ‘80 Playlist Party.

Nella settimana del Festival Di Sanremo, celebriamo la musica. Lasciamo ai clienti la scelta della Playlist. Attraverso un sistema di sondaggi via stories, la musica della serata dell’08 Febbraio sarà tutta un’altra storia.

Woo! Presenta in un extended back2back Roman Flugel e Jennifer Cardini.

Il primo ha un approccio alla musica difficile da definire, cosa che piace molto allo stesso Flugel. “Mi piace la sorpresa, è per questo che è difficile descrivere quello che faccio”. Come DJ radicato nella vasta tradizione della house e della techno, i suoi set variano tra location, folla e tempo; il cambiamento è la sua unica costante. E’ la vera colonna portante della scena elettronica sperimentale tedesca, sia come dj che come produttore. Il suo progetto ALTER EGO ha portato una ventata di aria fresca svecchiando la club music con un album formidabile con la hit mondiale ‘Rocker’. Ha prodotto 6 album e 50 ep in più di 30 anni di attività, con Jörn Wuttke ha fondato l’etichetta Playhouse sottoetichetta della Ongaku Musik.

L’opening affidato all’enfant prodige Pergola, che tanto ha colpito i clubbers, aprendo agli Adriatique.

Jennifer Cardini, dai club di Parigi è diventata un’artista di fama mondiale suonando in luoghi di spicco quali Panorama Bar, Nitsa, Fabric, Rex Club, Le Pulp. Ha un approccio sofisticato, techno sperimentale. E’ stata una delle prime dj donne ad esportare i propri set a Berlino alla fine degli anni novanta.

Fonde ed amalgama sonorita’ deep, dark, groovy, house, mixa tutto ciò che “la fa muovere e ballare”. Parigi e Colonia, sono le due città che ha nel cuore da cui trae ispirazione per le sue melodie.

E’ anche un’amica dei Black Strobes con i quali ha duettato su un 12″ per Output. Con il suo partner Chloe, detiene sicuramente lo scettro della tecno parigina.

Correspondant è la sua etichetta fondata nel 2011 in collaborazione con la Kompakt Records, ha visto più di 30 uscite di successo.

Alfonsino sarà partener di Zapping Tv per tutta la stagione, invece Oradio, la webradio di Optimagazine ogni sabato trasmetterà in diretta la serata dal Club.