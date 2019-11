EduCARE, progetto di Arci movie, presentazione mercoledì 3 alla Biblioteca Labriola.

Presentazione di EduCARE, progetto di cui Arci movie è capofila, presso la Biblioteca Labriola (Piazza Pacichelli, 10) – San Giovanni a Teduccio mercoledì 13 novembre ore 10:30.

Interverranno:

Roberta Gaeta, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Napoli, Marco Imperiale, direttore di CON I BAMBINI, Salvatore Boggia Presidente VI Municipalità, Maria Teresa Panariello, coordinatore del progetto EduCARE, Roberto D’Avascio, presidente Arci Movie.

Modera la giornalista Nunzia Marciano

Partner del progetto sono: il Comune di Napoli, gli istituti comprensivi 46 Scialoja Cortese, 83 Porchiano Bordiga, 48 Madre Claudia Russo – Solimena, il circolo didattico 69 Stefano Barbato e l’Istituto d’Istruzione Superiore Sannino-De Cillis, le associazioni Figli in Famiglia o.n.l.u.s., S.V.T. (Servizio Volontario Tossicodipendenti), Matematici per la città, Terradiconfine, AIPD (associazione italiana persone down sezione di Napoli), N:EA Napoli: EuropAfrica, Atelier Remida Campania, la cooperativa Parallelo 41 Produzioni e l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”. Soggetto valutatore esterno al progetto sarà il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.