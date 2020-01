Festa di San Giovanni Bosco all’Istituto Salesiano venerdì 31.

Venerdì 31 gennaio 2020, in occasione di San Giovanni Bosco, presso l’Istituto Salesiano Napoli Don Bosco, si svolgerà la terza edizione di “GiòNa” (Giovanni Bosco e Napoli), una festa che vedrà partecipi tanti giovani della città di Napoli. Attualmente Don Bosco è presente in 134 Paesi nel Mondo, quest’anno il tema “Un Mondo di Giovani” ci porterà alla scoperta dei Salesiani di Don Bosco e della validità universale del suo sistema educativo in tutte le culture e le latitudini del Mondo.

Attraverso giochi e attività preparate per l’occasione dai giovani oratoriani nel grande cortile, saranno allestiti degli spazi dedicati ai giochi e alle culture dei vari Paesi, seguirà la rappresentazione di un Musical realizzato dall’Educativa Territoriale sulla vita del Santo.

Una grande festa per celebrare il santo della pedagogia del Sistema Preventivo, dalle 16:00 alle 18:00, durante la quale il Don Bosco Napoli accoglierà circa 300 ragazzi provenienti dalle educative territoriali e dai centri diurni di Napoli per trascorrere un pomeriggio all’insegna del gioco, dello sport, della socializzazione, dell’amicizia e della riflessione, personale e collettiva.

Di seguito il programma della giornata:

16:00 – Accoglienza dei giovani

16:30 – Giochi in cortile

17:30 – Musical in Teatro

18:00 – Saluti e conclusioni

Il Don Bosco Napoli, presente da 60 anni nel quartiere Doganella, è un centro d’accoglienza giovanile guidato dai Salesiani consacrati e da un’equipe tecnica di educatori, assistenti sociali, psicologi, volontari e insegnanti. Dispone al suo interno di un ampio oratorio frequentato principalmente nelle ore pomeridiane per attività ludiche e di formazione, di una comunità di tipo familiare per minori e per stranieri, di un centro di intervento diurno nella forma semiresidenziale, vi è presente anche un centro di formazione professionale in cui si svolgono corsi di meccanica, logistica, pizzeria, acconciatore.