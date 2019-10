Festival del Cinema di Castel Volturno, seconda edizione dedicata a Carlo Croccolo.

La presentazione della II edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno (11-15 novembre 2019), si terrà martedì 5 novembre alle ore 11:30 presso il Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli (via San Pasquale a Chiaia,49).

Dopo il grande successo dello scorso anno anche questa seconda edizione del Festival Come per la prima si articolerà in diverse attività:

La rassegna cinematografica ispirata al cinema indipendente; I workshop sui “mestieri del cinema”, tenuti da professionisti del settore e rivolti ad un pubblico di studenti delle scuole superiori e il concorso per cortometraggi nazionali e internazionali dal titolo “SS7qART – STORIE E STRADE DELLA SETTIMA ARTE”, valutati da una giuria di qualità, presieduta dalla giornalista del TGR Maria Laura Massa, e una giuria young (formata da giovani dai 16 ai 20 anni), con premiazione finale.

Il Festival di quest’anno sarà dedicato a Carlo Croccolo, maestro di cinema e teatro recentemente scomparso, che lo scorso anno insieme alla moglie Daniela Cenciotti fu direttore artistico della kermesse.

Nel corso della conferenza verranno esplicati i numerosi eventi, le iniziative e gli ospiti che caratterizzeranno questa ricca II edizione.

Ringraziando per la gentilezza e diponibilità, restiamo a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni e attendiamo un cortese cenno di adesione.