Giornate Professionali del Cinema a Sorrento, tutte le anteprime.

Reso noto il programma completo delle anteprime per la città di Sorrento, da domenica 1 a sabato 7 dicembre presso il Teatro Comunale Tasso nell’ambito della 42ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema organizzate dall’ANEC, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con la collaborazione dell’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e il sostegno del Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

Apertura in grande domenica 1 con la proiezione in versione originale sottotitolata di Cena con delitto, diretto da Rian Johnson e interpretato da un cast di star che annovera Daniel Craig, Chris Evans, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson e Christopher Plummer.

Lunedì 2 si prosegue alle ore 18 con un vero e proprio “cult” per ragazzi, ossia I Goonies di Richard Donner, restaurato in 4K per restituire la magia di un classico degli Anni Ottanta (interpretato dai giovani Sean Astin, Josh Brolin, Martha Plimpton).

Alle 21 in programma il cortometraggio La scelta di Giuseppe Alessio Nuzzo, la cui protagonista Cristina Donadio sarà presente in sala, seguito dalla commedia Alessandra, un grande amore e niente più di Pasquale Falcone con Sergio Muniz, Sara Zanier e Piero De Silva, con una partecipazione straordinaria (anche in sala) del maestro Peppino Di Capri, alle cui canzoni è ispirato il film.

Il programma di martedì 3 prevede la prima proiezione per le scuole, con La famosa invasione degli orsi in Sicilia, gioiello d’animazione firmato da Lorenzo Mattotti e tratto dall’opera di Dino Buzzati, e l’anteprima di Un sogno per papà di Julien Rappeneau, storia di legami familiari e calcio con Françsois Damiens, Ludivine Sagnier e André Dussollier.

Mercoledì 4 altra proiezione per le scuole con La volta buona di Vincenzo Marra, con Massimo Ghini e Max Tortora (film che sarà poi riproposto anche per il pubblico cittadino venerdì 6).

In serata, presso la Sala Sirene dell’Hilton e subito dopo la cerimonia di consegna dei Biglietti d’oro sarà la volta dell’anteprima de L’immortale, debutto alla regia di Marco D’Amore, che sarà presente in sala.

Giovedì 5 alle ore 18 Café de Flore, film culto finalmente in arrivo in Italia diretto da Jean-Marc Vallée e, alle 21,30, Lontano lontano, la nuova regia di Gianni Di Gregorio (Pranzo di Ferragosto), anche interprete assieme all’indimenticabile Ennio Fantastichini e a Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, Roberto Herlitzka e Galatea Ranzi.

Dopo il film di Vincenzo Marra di venerdì sera, sabato 7 gran finale con doppio appuntamento: alle 18,30 il commovente film di Natale Qualcosa di meraviglioso, diretto da Pierre-François Martin-Laval e interpretato da Gerard Depardieu; alle 21,30 chiusura a “chilometro zero” con l’ultima regia di Fabio Massa Mai per sempre, che lo vede anche protagonista al fianco di Yuliya Mayarchuk, Massimiliano Rossi, Cristina Donadio, Gianni Ferreri, Massimo Bonetti (regista e parte del cast saranno presenti in sala).

